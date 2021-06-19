أخبار ريال مدريد: أنشيلوتي يريد التعاقد مع نجم البرتغال وأزمة بسبب رحيل يوفيتش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 19 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 19 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 19 يونيو 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، استقرت على بديل رافاييل فاران مدافع الفريق، في حال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربطت الأنباء الصحفية، المدافع الفرنسي بالرحيل عن صفوف الميرينجي، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبته في خوض تحد جديد خارج أسوار البرنابيو.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد استقرت على التعاقد مع جول كوندي مدافع إشبيلية، في حال رحيل فاران.

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد تحاول التخلص من لوكا يوفيتش مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن رحيله يمثل عقبة بالنسبة للفريق.

وكانت إدارة الميرينجي تعول على آينتراخت فرانكفورت في شراء اللاعب، ولكن وفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن الفريق الألماني، لن يقوم شراء يوفيتش إلا في حال بيع أندريا سيلفا مهاجم الفريق.

وأكدت آس في تقريرها، أن ريال مدريد طلب الحصول على 40 مليون يورو، لبيع المهاجم الصربي، وأن الإدارة الآن تبحث له الآن عن عرض بسعر مناسب.

طلب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد من إدارة فريقه التعاقد مع رافاييل جيريرو، مدافع بوروسيا دورتموند والمنتخب البرتغالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن أنشيلوتي يريد التعاقد مع جيريرو، لتعزيز الجانب الأيسر في الفريق، خاصة في ظل اقتراب مارسيلو من الرحيل عن صفوف الميرينجي.

يوفنتوس يزاحم ريال مدريد على نجم ساسوولو

علمت مصادر موقع جول، أن يوفنتوس بدأ التحرك، للتعاقد مع مانويل لوكاتيلي، نجم ساسوولو الإيطالي، والذي يعد هدفًا أساسيًا لريال مدريد.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قد طلب التعاقد مع لوكاتيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن يوفنتوس وبحسب ما علمت مصادر موقع جول، قد قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب شاب للفوز بخدمات نجم ساسولو.