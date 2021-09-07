أخبار ريال مدريد: أسينسيو مطلوب في الدوري الإنجليزي وعودة ثنائي من المصابين

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب ليستر سيتي، دخل دائرة اهتمام ريال مدريد، تمهيدًا للتعاقد معه، لتعزيز خط الوسط خاصة مع تقدم سن الثنائي لوكا مودريتش، وتوني كروس.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي ويراقب وضعه مع الثعالب عن قرب، للتعاقد معه في الصيف المقبل.

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.

وبحسب التقرير الذي ذكرته Todofichajes، فإن أسينسيو صاحب الـ 25 عامًا، يفكر في الرحيل عن ريال مدريد لإعادة استكشاف نفسه من جديد، وسيكون الفريق الإنجليزي من أكثر الفرق رغبة في التعاقد معه.

حمل مران ريال مدريد، اليوم بعض الأنباء السارة للجهاز الفني ولجمهور الفريق، قبل مواجهة سيلتا فيجو، مساء الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وعاد ثنائي الفريق المصاب اليوم إلى تدريبات الفريق، فيرلاند ميندي، وتوني كروس وتزداد نسبة مشاركتهما في إنتر في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

يستعد ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد لاستقبال المباريات من جديد بعد دخوله مرحلة التجديد منذ مارس 2020، وأصبح الملعب التاريخي للميرينجي على أتم استعداد لعودة النشاط من جديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة الميرينجي انتهت من تركيب العشب على ملعب سانتياجو برنابيو، قبل مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو مساء الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.