أخبار ريال مدريد: آرسنال ينضم لسباق يوفيتش.. وروما يريد مدافع "الملكي"

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن آرسنال الإنجليزي يرغب في استعارة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

آرسنال يرغب في استعارة يوفيتش مع وضع بند شراء بقيمة 25 مليون يورو.

ويمتد عقد يوفيتش مع ريال مدريد حتى صيف 2025، لكن النادي الملكي مستعد لبيعه بعد أن فشل في حجز مكانه في هجوم الفريق.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية تؤكد أن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

بوجبا يعد هدفًأ لنادي ريال مدريد، في ظل عدم اليقين بشأن مستقبله في مانشستر يونايتد.

ولم يمدد بوجبا عقده مع مانشستر يونايتد، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن روما الإيطالي يرغب في التعاقد مع ناتشو مدافع ريال مدريد.

روما، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، يرغب في الحصول على خدمات ناتشو على سبيل الإعارة في يناير المقبل مع تضمين بند خيار شراء في العقد.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي يؤكد أن ميلان حصل على فرصة للتوقيع مع إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في يناير المقبل.

إيسكو عرض نفسه على ميلان، خاصة وأن عقده مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

لكن إدارة ميلان أكدت أنها غير مهتمة بالحصول على خدمات إيسكو في الوقت الحالي، وتوجه أنظارها نحو أهداف أخرى.