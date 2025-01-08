أخبار دوري روشن اليوم | الوحدة يقترب من حارس مرمى ريال مدريد السابق، ومدرب القادسية يتحدى الجميع

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 8 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 8 يناير 2025

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أروابارينا يتحمل مسؤولية خسارة التعاون أمام القادسية

حمل رودولفو أروابارينا المدير الفني للتعاون نفسه مسؤولية الخسارة أمام القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن المدرب قوله بعد الخسارة 3-0 "ليس لدّي الكثير لأتحدث عنه، لعبنا ضد منافس تفوق علينا في الثنائيات وكان لديهم شراسة وسجلوا هدفين، وفي الشوط الثاني دخلنا ولدينا رغبة لكن سجلوا الثالث، خسارة صعبة لكن علينا أن نعمل على نقد ذاتنا ثم نستعد للمباراة المقبلة ضد نفس المنافس".

وأضاف "في أول نصف ساعة القادسية لم يسدد على المرمى لكن عندما تخسر الثنائيات وترتكب الأخطاء فأنت تمنح الفرصة للمنافس، وفي الشوط الثاني غيرنا الخطة لكن استمرت الأخطاء وعلينا تقبل النقد وتحسين الأداء. أنا أتحمل المسؤولية كاملة، لدينا مباراة أمام نفس الفريق القادسية في دوري روشن وسنعمل عليها من الغد".

الوحدة يقترب من ضم حارس مرمى ريال مدريد السابق

بات الوحدة السعودي قريبًا جدًا من إعلان تعاقده رسميًا مع حارس المرمى أنتونيو أدان، الذي أصبح لاعبًا حرًا منذ انتهاء عقده مع سبورتينج لشبونة البرتغالي بنهاية الموسم الماضي، إذ انتظم اللاعب في تدريبات الفريق منذ 3 أيام.

الحارس الإسباني سيُسجل في قائمة الوحدة بدلًا من إجناسيو دي أروابارينا الغائب عن الفريق منذ بداية الموسم للإصابة.

أدان بدأ مسيرته الكروية مع الفريق الثالث لريال مدريد عام 2004 واستمر معه حتى 2006، وقد لعب موسم 2006-2007 مع الفريق الثاني للملكي ومن ثم صعد للفريق الأول عام 2009 ليُصبح في موسم 2010-2011 الحارس الثاني خلف إيكر كاسياس، وقد رحل عن النادي صيف 2013 بنهاية عقده.

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مدرب القادسية: صنعنا التاريخ ونريد النهائي

أبدى ميشيل جونزاليس، المدير الفني للقادسية سعادته البالغة بالفوز على التعاون 3-0 والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن هدفهم الآن هو الوصول للمباراة النهائية.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية "قدمنا مباراة كبيرة ودخلنا بتركيز عالٍ وجدية أمام خصم قوي، سعيد بالمستوى الفني الذي وصل إليه الفريق. الانتصارات تظهر أشياء إيجابية ونحن الآن نصنع التاريخ بالتأهل، ووضعنا جيد في الدوري وهذا يجعلنا نقدم الأفضل".

أتم "هدفنا أن نصل إلى أبعد مدى في الكأس وجميع الأندية المتأهلة لديها الرغبة في الوصول للكأس، لكن تبقى مباراة على النهائي وأي فريق سنقابله علينا احترامه وعندما نصل للنهائي لكل حادث حديث".

التعاون يطلب الدعم رسميًا من وزارة الرياضة

كشف برنامج "برا 18" عن تقدم نادي التعاون بخطاب رسمي لوزارة الرياضة بطلب الدعم ماليًا.

وأوضح عبد الرحمن الحميدي، مقدم البرنامج، أن الطلب أرسل منذ أسبوع، وأضاف "التعاون طلب دعمه ماليًا كونه يُشارك في دوري أبطال آسيا 2 ويُمثل الكرة السعودية ومتأهل إلى دور الـ16، خاصة في ظل بحثه عن دعم الصفوف خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري".