أخبار انتقالات بيراميدز | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو الأهرام

يقدم لك جول دليلك الكامل عن بيراميدز في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو الأهرام

أبانوب صفوت

وضع بيراميدز نفسه على خارطة الكرة المصرية بقوة بعد الاستثمارات الكبيرة التي قام بها "تركي آل شيخ" مالكه السابق، فأصبح الفريق مرشحاً بقوة للمنافسة على كل البطولات المحلية، حتى وإن كان يفتقد للخبرة في الوقت الراهن مقارنةً بالأهلي والزمالك ولكنه بات خصماً لا يُستهان به أبداً بدليل مواجهاته المباشرة مع قطبي الكرة المصرية.

اعتمد بيراميدز أو الأسيوطي سابقاً في بناء صيته على الكثير من الصفقات المهمة التي تركزت على الأسماء الكبيرة المتمثلة في بعض اللاعبين الدوليين أمثال الشناوي، علي جبر بالإضافة إلى المحترفين المميزين على غرار البرازيلي كينو، ولا مانع في إثارة القليل من الجدل الذي يعد مهماً للغاية من أجل الدعاية عن طريق التعاقد مع أمثال عبد الله السعيد.

يطمح فريق الأهرام مع الإماراتي "سعيد سالم الشامسي" مالكه الجديد لمواصلة دعم الفريق بكل قوة من أجل استكمال ما بدأه تركي آل الشيخ وقيادة الفريق لكسر احتكار الزمالك والأهلي للبطولات المحلية، فمن هم الوافدون الجدد؟ المرشحون للقدوم ومن رحلوا عن الفريق في صيف الانتقالات الحالي؟

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صفقات بيراميدز الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

لم يتعاقد بيراميدز مع أي لاعب حتى الآن في سوق الانتقالات، ولكن من المؤكد أن خطط ونوايا المالك الجديد ستظهر قريباً بعد أن تعاقد الفريق مؤخراً مع "سباستيان ديسابر" مدرب المنتخب الأوغندي سابقاً والذي سيحدد مطالبه للإدارة في الفترة المقبلة.

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صفقات بيراميدز في صيف 2019:

اللاعب الفريق السابق لا يوجد لا يوجد

ما هي الصفقات المحتملة لنادي الزمالك في سوق انتقالات صيف 2019؟

بمجرد التعاقد مع "ديسابر" سيتحرك بيراميدز فوراً من أجل التعاقد مع أهدافه في سوق الانتقالات، ولكن حتى من قبل التوقيع مع المدرب الفرنسي هناك بعض الأسماء التي ارتبط الفريق بالتعاقد معها بترشيح من لجنة الكرة بالنادي.

أحمد علي - المقاولون العرب

يسعى بيراميدز لإيجاد بديل للبرازيلي كينو الذي انتقل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة، ويعتبر أحمد هدافي لاعب المقاولون العرب وهداف الدوري المصري حالياً من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

أحمد سامي - طلائع الجيش

يواصل الأهرام سعيه لتعويض الراحلين أولاً قبل إضافة أي تدعيمات في مراكز جديدة، بعد رحيل الميداني إلى الكويت الكويتي، أبدى الفريق اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع أحمد سامي مدافع طلائع الجيش.

إسلام جابر - مصر المقاصة

أبدى بيراميدز اهتماماً كبيراً للغاية بإسلام جابر لاعب مصر المقاصة، الذي أُعير للداخلية في الموسم وقدم أداءاً رائعاً أمامهم مما جذب الأنظار بقوة، ليتنافس مع الأهلي على ضمه ولكن اللاعب يمني النفس بالتوقيع للأهرام بعد أن صرح في وقت سابق أن الانضمام للفريق شرف كبير.

إسلام عيسى - المصري

يحاول بيراميدز استغلال العلاقة المتوترة بين الأهلي والمصري في الفترة الأخيرة منذ كارثة بورسعيد، من أجل الانقضاض على إسلام عيسى الذي يعد من أفضل لاعبي الدوري المصري والأكثر ثباتاً على المستوى أيضاً.

عمرو وردة - باوك

وضع الأهرام احتياطياته لرحيل عبد الله السعيد، يعتبر عمرو وردة المحترف في صفوف باوك اليوناني هدفاً قديماً للفريق من أجل تعويض السعيد في حال رحيله للزمالك، ويرغب بإعادة وردة للدوري المصري من جديد.

الصفقات المحتملة لبيراميدز في سوق انتقالات صيف 2019:

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من هم الراحلون عن الأهرام في سوق انتقالات صيف 2019؟

شهد سوق الانتقالات الحالي رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف بيراميدز وهم كينو الذي تمت إعارته للجزيرة الإماراتي، مهند لاشين الذي وّقع لطلائع الجيش في صفقة انتقال حر والنيجيري أوكيتشوكو الذي أُعير مجدداً للدوري التركي ولكن لفريق باشاك شهير هذه المرة.

الراحلون عن الأهرام في صيف 2019: