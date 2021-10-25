أخبار برشلونة: يوفنتوس ينافس "البلوجرانا" على نجم أياكس.. وإصابة دي يونج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 25 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن يوفنتوس الإيطالي قرر منافسة برشلونة على خدمات ريان جرافنبرخ نجم أياكس الهولندي.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن اهتمام برشلونة بضم جرافنبرخ لا يزال قائمًا بسبب علاقته المميزة مع أياكس، لكن دخول يوفنتوس قد يجعل الصفقة معقدة.

موقع "90 min" الإنجليزي أكد أن توتنهام الإنجليزي انضم إلى ركب المهتمين بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي نجم برشلونة.

عقد ديميبلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يجعله مطمعًا للعديد من الأندية لضمه بالمجان في الصيف المقبل.

أعلن برشلونة رسميًا عن إصابة الهولندي فرينكي دي يونج لاعب الوسط، وذلك بعد خروجه منتصف الشوط الثاني خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد التي أقيمت مساء الأحد.

برشلونة أكد أن دي يونج سيغيب عن مواجهة رايو فاييكانو في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن جوان لابورتا رئيس برشلونة يواصل التخطيط للمستقبل، ويرغب في ضم ريناتو سانشيس من ليل الفرنسي.

وادعت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا عقد اجتماعًا مع جورج مينديش وكيل أعمال سانشيس من أجل دراسة تقديم عرض لضم البرتغالي الدولي.