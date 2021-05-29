أخبار برشلونة: يوفنتوس يستعيد بيانيتش ودوناروما ينافس تير شتيجن

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 29 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 29 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

هالاند، دي ليخت وجارسيا والصفقات المحتملة لبرشلونة في صيف 2021

أخبار برشلونة اليوم السبت 29 مايو 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية عودة ميراليم بيانيتش، متوسط ميدان برشلونة إلى فريقه السابق، يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني الصيف الماضي، ولكنه لم يكن في حسابات المدرب رونالد كومان الأساسية، ولم يشارك بشكل منتظم مع الفريق.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن عودة ماسيميليانو أليجري لتدريب يوفنتوس، سيفتح الباب أمام عودة اللاعب البوسني إلى البيانكونيري، خاصة وأن اللاعب لا يريد الاستمرار مع برشلونة، والفريق الكتالوني منفتح على بيعه.

أفادت أنباء صحفية، أن إدارة برشلونة لن تمانع رحيل سيرجي روبيرتو، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب مصادر موقع جول، فغن برشلونة منفتح على رحيل اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، فيسعى للاستفادة منه ماديًا قبل رحيله بالمجان الصيف القادم.

بحسب الصحفي الموثوق دي مارزيو، فإن إدارة برشلونة معجبة بالحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وتسعى الإدارة للتعاقد معه، لخلق تنافس مع حارس الفريق الكتالوني تير شتيجن.

وشدد دي مارزيو، على أن إدارة البلاوجرانا ستعمل على حسم الصفقة، خاصة وأن الحارس الإيطالي قرر الرحيل عن ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية عقده، وسيتعاقد مع برشلونة بالمجان في صفقة انتقال حر.

أكدت تقارير صحفية، أن انضمام سيرجيو أجويرو، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يعني استمرار ليونيل ميسي رفقة الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن خضوع أجويرو للفحص الطبي خلال الفترة القادمة مع برشلونة، سيعني بكل تأكيد استمرار ميسي مع برشلونة وتجديد عقده.