أخبار برشلونة: ميسي يقترب من الدوري الإنجليزي، ويوفنتوس يفاوض نجم الفريق

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 16 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 16 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأحد 16 مايو 2021:

أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ والد أسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، التقى المسؤولين في مانشستر سيتي وحدد مطالب نجله المالية للموافقة على اللعب مع بطل الدوري الإنجليزي.

وسوف يحصل اللاعب على 500 ألف إسترليني أسبوعيًا حال انضم إلى صفوف السيتيزنس.

الصحفية أكدت أنّ تشيلسي ومانشستر يونايتد يراقبان وضع اللاعب وقد يحاولان التعاقد معه ودفع الراتب.

أوضحت تقارير صحفية أنّ يوفنتوس بات قريبًا من إتمام صفقة عثمان ديمبيلي من صفوف برشلونة بعد رفض الأخير تمديد عقده.

وسوف يحاول النادي الكتالوني بيع اللاعب في الصيف الجاري حتى لا يخسر ماليًا من رحيله بالمجان في صيف 2022.

بحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ممفيس ديباي، لاعب ليون، رفض عروضًا من باريس سان جيرمان وميلان بهدف التواجد مع برشلونة.

الصحيفة أكدت أنّ اللاعب سيرتدي قميص النادي الكتالوني الموسم المقبل بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل.

يحاول نادي فياريال الإسباني إتمام التعاقد مع إيمرسون رويال، لاعب برشلونة المعار لصفوف ريال بيتيس.

وبجانب فياريال، فهناك محاولات من جانب باريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب.

تحدث رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، حول اجتماعه مع رئيس النادي، جوان لابورتا، خلال الأيام الماضية.

وأكد المدرب أنّ رغبته هي البقاء ولديه خطة للتعامل مع الموسم المقبل ولكن القرار الأخير يبقى في يد رئيس النادي، موضحًا أنّه غير قلق بشأن هذا الأمر.