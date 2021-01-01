أخبار برشلونة: ميسي يحدد مطالبه لتجديد عقده وإنتر يكشف عن موقفه من بيع لوكاكو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 2 أبريل 2021:

إنتر يرد على أنباء رحيل لوكاكو إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن موقف إدارة إنتر الإيطالي، من التخلي عن مهاجم الفريق روميلو لوكاكو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لصالح برشلونة.

وارتبط الفريق الكتالوني بالتعاقد مع المهاجم البلجيكي، في الصيف المقبل لتدعيم الجانب الهجومي للفريق، في حال فشل التعاقد مع إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وبحسب موقع FcInter1908، فإن إدارة النيراتزوري ترى أن أنباء التخلي عن لوكاكو ما هي إلا أخبار كاذبة، وأن الفريق لن يفرط في المهاجم صاحب الـ 27 عامًا تحت أي ظرف.

برشلونة ينسحب من صفقة فينالدوم ويمنح الثقة للاعبه الشاب

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تدرس الانسحاب من صفقة جورجينو فينالدوم، لاعب ليفربول، لتمنح الثقة للاعب الفريق الشاب في الفترة المقبلة.

وارتبط فينالدوم الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بالانتقال إلى برشلونة منذ الصيف الماضي ولكن الصفقة تعطلت بسبب المقابل المادي، وسيحق له الانضمام بالمجان في الصيف المقبل.

ولكن بحسب التقرير الذي نشرته شبكة سكاي سبورت، فإن إدارة الفريق الكتالوني، قد تصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الهولندي، لمنح فرصة للاعب الفريق الشاب مورابيا في الفترة المقبلة.

برشلونة يتفوق على مانشستر يونايتد وسيتي في سباق ضم كين

كشفت تقارير صحفية، أن برشلونة سيتفوق على قطبي مانشستر، يونايتد وسيتي، إن دخل سباق التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام، بسبب رغبة الأخير.

وتعمل إدارة برشلونة على التعاقد مع مهاجم قوي، خلال الصيف المقبل، وارتبط الفريق بالتعاقد مع سيرجيو أجويرو الذي سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف المقبل، وكذلك هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة إن دخل سباق ضم هاري كين نجم توتنهام، سيكون له الأفضلية عن مانشستر يونايتد وسيتي، لأن إدارة سبيرز لا تريد بيع مهاجمها إلى أحد الفرق الدوري الإنجليزي.

برشلونة يقرر الاستغناء عن لاعبه في حال وصول ديباي

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، قررت الاستغناء عن أحد لاعبي الفريق، في حال التعاقد مع ممفيس ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط برشلونة بالتعاقد مع اللاعب الهولندي منذ الصيف الماضي من ليون، ولكن تعطلت الصفقة بسبب الاختلاف على المقابل المادي، وسيكون ديباي لاعبًا حرًا بنهاية الموسم ويحق له الانضمام إلى أي فريق بالمجان.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة إن استطاع التعاقد مع ديباي، فإن رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني، سيقرر الاستغناء عن مارتن براثوايت مهاجم الفريق الحالي.

ميسي يحدد مطالبه لإدارة برشلونة لتجديد عقده

كشفت تقارير صحفية، أن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، حدد مطالبه لإدارة فريقه، لتجديد عقده والاستمرار داخل قلعة الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وارتبط البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف فريقه في الفترة الأخيرة، إلا أن الأمور قد تتغير بعد تولي خوان لابورتا منصب الرئيس.

وبحسب شبكة يوروسبورت، فإن ميسي يريد من إدارة فريقه التوقيع مع بعض اللاعبين المميزين، لضمان أن الفريق يسير على الطريق الصحيح بالإضافة إلى اتصال مباشر مع الرئيس ومدرب الفريق.