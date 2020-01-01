ميلو: هكذا أوقفنا ميسي .. وهذا هو ترتيبه بين مارادونا وبيليه

فيليبي ميلو نجم منتخب البرازيل المخضرم يشيد بليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ويتحدث عن مواجهته.

أشاد النجم البرازيلي فيليبي ميلو بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو وفريق برشلونة وبما يقدمه لكرة القدم خلال السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية مع صحيفة "كلارين" وأكد خلالها أن مراقبة ميسي تعد من أكثر الأمور تعقيدًا في العالم، وتحدث في التصريحات عن المقارنات المستمرة بين ميسي ومارادونا وبيليه ورونالدو.

وقال ميلو: "ميسي لاعب فريد من نوعه، عندما لعبنا ضده مع منتخب البرازيل قلنا لأنفسنا أنه يجب علينا أن نتبادل ضربه خلال المباراة حتى نوقفه".

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وأضاف: "لو لم نفعل ذلك بتلك الطريقة فلا يوجد أسلوب آخر حتى نراقبه، أنا أقول نضربه بمعنى أن نقوم بتعطيل اللعب بخطأ تكتيكي لا أعني تعرضه للإيذاء بكل تأكيد".

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وأردف: "هو اللاعب الأفضل في التاريخ، كان يجب أن نجد طريقة نقلل بها من رتم لعبه للمباريات ولنزعجه حتى لا يقدم أفضل ما لديه".

وعن المقارنات مع بيليه ومارادونا وزيكو: "لا يمكنني أن أقول أي شيء عن بيليه فأنا لم ألحق به، ولدي ذكرى وحيدة عن مارادونا في كأس العالم 1990، والجميع في البرازيل يقول زيكو أفضل منهما لكنني شاهدت مباراة اعتزاله فقط، في النهاية أنا شاهدت ميسي فقط وهو الأفضل".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن المقارنة بين ميسي ورونالدو: "ميسي أفضل بالنسبة لي، فرونالدو من الممكن أن يسجل لك خمسة أهداف في المباراة، ميسي يفعل الأمر نفسه لكنه يصنع أيضًا لزملائه ويملك المزيد من الكمال داخل الملعب".

جدير بالذكر أن آخر مواجهات البرازيل والأرجنتين الرسمية كانت في نصف نهائي كوبا أمريكا وانتهت بفوز السامبا بثنائية نظيفة.