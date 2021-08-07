أخبار برشلونة: ميسي "المصدوم" يتحدث للجماهير وخسارة صفقة لأتلتيكو مدريد

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 7 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 7 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار برشلونة اليوم السبت 7 أغسطس 2021:

أتلتيكو مدريد يخطف نجم الأولمبياد من برشلونة

تتوالى الأنباء السيئة على نادي برشلونة الإسباني، بعد خسارة أحد أهم أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الفريق الكتالوني كان يطمح في التدعيم بعد رحيل ميسي، بسبب النقص الهجومي المتوقع بعد خروج النجم الأرجنتيني، وكان يستهدف رافا مير لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الصفقة ضاعت من برشلونة، وذهبت إلى نظيره أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني.

لوكاكو يمهد طريق إنتر لضم أجويرو

يجري تشيلسي الإنجليزي حاليًا محادثات متقدمة للغاية مع إنتر للحصول على خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم "النيراتزوري".

ومع تزايد احتمالية رحيل لوكاكو، ورغبة أجويرو في مغادرة برشلونة، أصبح لدى «النيراتزوري» هدف جديد حسب عدة مصادر كتالونية بما في ذلك «لا بورتيريا» يتمثل في التعاقد مع أجويرو.

وبالإضافة إلى المصادر الكتالونية، أكد الصحفي التركي أكرم كونير هذه الإمكانية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب كونير: "إذا وقع لوكاكو مع تشيلسي، فإن إنتر سيتوجه للتعاقد مع أجويرو".

خطاب الوداع .. ميسي يتحدث لجماهير برشلونة في كامب نو

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتوضيح كل ما جرى حول ملف رحيله عن صفوف برشلونة، غدًا الأحد على ملعب كامب نو.

وجاء ذلك وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، الذي أشار إلى استعداد ميسي لفتح قلبه لتوضيح كافية تفاصيل القرار الصادم لعشاق الفريق الكتالوني.

حالة واحدة تعيد بيانيتش إلى يوفنتوس

لا يزال مستقبل البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني غامضًا، وسيكون الأسبوع المقبل حاسمًا في مصير اللاعب مع النادي الكتالوني.

ويرغب بيانيتش في العودة من جديد إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، ويفتح برشلونة الباب بالكامل أمامه للرحيل، حيث يرغب "البلوجرانا" في تقليص قائمته والتخلص من اللاعبين الزائدين عن حاجته لخفض كتلة الرواتب.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الناديان اتفقا على الخطوط العريضة بشأن صفقة بيانيتش، ويقبل برشلونة فكرة أن يتوجه اللاعب إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة مؤقتًا لموسم أو موسمين، على أن يخفض اللاعب من راتبه ويتولى "البيانكونيري" دفعه بالكامل.

مفاجأة.. باريس مجرد شائعة والأندية تتجنب ميسي!

وفقًا لمصادر مقربة من ليو لـ "سبورت" فإنه لم يتلق أي عرض من أي نادٍ حتى الآن.

المصادر أكدت للصحيفة الكتالونية أن ميسي لم يتفق مع باريس سان جيرمان، وأن ما يُقال مجرد شائعات وأخبار غير صحيحة