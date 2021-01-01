أخبار برشلونة: مفاوضات متقدمة مع رابيو وميسي كلمة السر لضم هالاند

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 3 أبريل 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم السبت 3 أبريل 2021:

أفادت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة استقرت على بديل إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في حال فشل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وارتبط هالاند بالرحيل عن الفريق الألماني، وسط اهتمام من أقوى الفرق الأوروبية وعلى رأسهم ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة يرى التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، سيكون حلًا جيدًا في حالة فشل التعاقد مع المهاجم النرويجي.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة دخلت في مفاوضات مع أحد لاعبي يوفنتوس، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن برشلونة دخل في مفاوضات مع أدريان رابيو متوسط ميدان يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.

وشدد الموقع على أن إدارة الفريق الإيطالي، لا تمانع رحيل رابيو إلى صفوف برشلونة، ودخل الفريق الكتالوني بالفعل في مفاوضات مع وكيل اللاعب.

كشفت تقارير صحفية، أن برشلونة يقترب من التعاقد مع الفرنسي، نبيل فقير لاعب ريال بيتيس، ويتفوق على آرسنال في سباق التعاقد مع اللاعب.

وبحسب موقع Estadio Deportivo، فإن فقير يريد الرحيل عن ريال بيتيس خلال الفترة القادمة، ويضع نصب عينه الانتقال إلى كامب نو.

صدمت إدارة بوروسيا دورتموند، فريق برشلونة بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب الفريق الألماني إرلينج هالاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط هالاند بالرحيل عن صفوف الفريق الألماني، ويعد برشلونة وريال مدريد أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب النرويجي، الذي خطف الأنظار إليه في المواسم الأخيرة.

ونشرت اليوم صحيفة آس الإسبانية، تصريحات لسباستيان كيل المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند، والتي شدد خلالها على أن فريقه متمسك بهالاند ولن يتخلى عنه.

استبعد إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال رحيل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكتالوني.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع المهاجم النرويجي، الذي ارتبط بالرحيل عن دورتموند، وسط اهتمامات من العديد من الأندية الأوروبية.

وبحسب الصحفي دافيد برنابيو ريفيرتر، فإن هالاند سيرفض الانضمام إلى برشلونة في حال رحيل البرغوث الأرجنتيني وعدم تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.