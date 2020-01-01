مدرب تشيلي: الوحش فيدال يقترب من العودة لإيطاليا

يوفنتوس أم ميلان أم إنتر.. ما هي بوابة فيدال للعودة إلى إيطاليا والرحيل عن برشلونة

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن أن أرتورو فيدال متوسط ميدان برشلونة بات قريبًا من العودة إلى الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان فيدال قد ارتبط بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، حيث أنه كان قريبًا من الرحيل عن برشلونة خلال فترة إرنستو فالفيردي.

وكان إنتر هو أقرب وجهة لفيدال بسبب تواجد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي والذي عاش معه النجم التشيلي أيامًا رائعة في يوفنتوس.

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وبعدما تم نفي ذلك وحصل فيدال على فرصته مع برشلونة برحيل فالفيردي وقدوم كيكي سيتين، ولكن هذه الأخبار قد عادت من جديد.

وحول ذلك، قال المدير الفني لمنتخب تشيلي رينالدو رويدا إن لاعب خط وسط برشلونة لديه فرصة كبيرة للعودة إلى إيطاليا الصيف المقبل.

وأضاف: "فيدال لاعب رائع، لقد أظهر ذلك في ألمانيا وإيطاليا والآن في إسبانيا، لعب في أكثر من منظومة وأجاد في جميع طرق اللعب التي تواجد فيها"

وتابع: "إنه يمتلك الشخصية والصلابة، وبالإضاف إلى التقنية الجيدة والفنيات لديه بدنيات قوية للغاية، هو وحش بالمعنى الحقيقي للكلمة"

وأردف: "بالنسبة لنا كان من دواعي الارتياح عندما وقع مع برشلونة، لما يمثله النادي الكتالوني بالنسبة للجميع في أنحاء العالم، ولكنه لا يلعب بانتظام، وذلك قد يقربه من الدوري الإيطالي"

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يذكر أن أرتورو فيدال قد لعب بقميص يوفنتوس لمدة 4 مواسم، في الفترة ما بين 2011 و2015، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمه الأخير.