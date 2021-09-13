أخبار برشلونة: مدافع هولندي على رادار كومان ومحاولة التعاقد مع تيليمانس

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 13 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى أنّ برشلونة يحاول التعاقد مع ديفين رينش مدافع أياكس صاحب الـ18 عامًا لدعم الخط الخلفي في الصيف المقبل.

وأوضحت أنّ اللاعب قادر على شغل مركز الظهير الأيمن والأيسر وكلك اللعب في قلب الدفاع وهو ما يمنح النادي خيارات عديدة للاستفادة منه.

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ برشلونة يرغب في التعاقد مع يوري تيليمانس من ليستر سيتي لكنّه سيواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد وريال مدريد وليفربول.

وأوضحت أنّ اللاعب لديه عقد ينتهي في صيف 2023 وقد يحاول برشلونة استغلال ذلك لضمه الصيف المقبل بمبلغ مخفض.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ برشلونة يواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد للتعاقد مع داني أولومو، إذ يرى أولي جونار سولشاير أنّه سيكون مناسبًا كبديل لبرونو فيرنانديش.

وأوضحت الصحيفة أنّ نادي لايبزيج يطلب نحو 70 مليون يورو لأجل اللاعب وهو ما قد يجعله يبتعد عن برشلونة.

أكدت صحيفة "إكسبريس" أنّ تشيلسي حاول التعاقد مع كريم أديمي من صفوف سالزبورج منذ عامين لكنّه فشل في جلب اللاعب.

وأوضحت أنّ أديمي مطلوب في برشلونة خلال الوقت الحالي لكنّ المفاوضات مع سالزبورج لن تكون سهلة.