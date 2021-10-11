أخبار برشلونة: ليفربول ينضم لسباق ديمبيلي.. وبايرن مستعد لتخليص "البلوجرانا" من أزمته

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الاثنين 11 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021:

موقع "تيم توك" الإنجليزي أكد أن ليفربول مهتم بفكرة التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة.

الموقع أشار إلى أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يعمل حاليًا مع الإدارة الرياضية على محاولة التعاقد مع عدد من اللاعبين لتقوية الفريق.

وأكد الموقع أن عثمان ديمبيلي هو من وقع عليه الاختيار لمنافسة محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو، على أحد المراكز الهجومية في ليفربول.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة فشل في التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني دارون نونيز لاعب بنفيكا البرتغالي.

برشلونة كان قريبًا من ضم نونيز في الصيف الماضي، إلا أن الصفقة انهارت في نهاية المطاف بسبب الوضع المالي الدقيق في النادي الكتالوني.

إنياكي بينا حارس برشلونة الشاب يهدف إلى الرحيل عن النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

صحيفة "سبورت" أكدت أن بينا امتلك عددًا من العروض في الصيف الماضي، لكن رونالد كومان تمسك بخدماته.

بينا يرغب في الرحيل على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على دقائق للعب بشكل منتظم.

عرض نادي بايرن ميونخ الألماني خدماته على نادي برشلونة، من أجل تخليصه من أزمته الاقتصادية التي يعيشها حاليًا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن بايرن ميونخ مستعد للتعاقد مع أي لاعب من برشلونة.

الصحيفة أشارت إلى أن بايرن ميونخ فتح خط محادثات مع عدد من لاعبي برشلونة، في محاولة لإغرائهم باللعب في مشروع أكثر استقرارًا.

وفي المقابل يحصل برشلونة على المال اللازم لحل جزء كبير من أزمته الاقتصادية الحالية.