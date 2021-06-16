أخبار برشلونة: لابورت ينفي عرض البلوجرانا ومدافع في الطريق للرحيل
بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.
أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.
وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.
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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021:
- لابورت ينفي اقترابه من برشلونة
- ديباي: أرغب في اللعب مع كومان مرة أخرى
- فان دي بيك يعرض نفسه على برشلونة
- برشلونة يقترب من بيع مدافعه
- ميلان يضع اللمسات الأخيرة لاستعارة لاعب برشلونة
لابورت ينفي اقترابه من برشلونة
نفى إيميريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، الأخبار التي ربطته بالرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي واللعب مع برشلونة.
وردّ لابورت على تغريدة صحيفة "موندو ديبورتيفو" عبر تويتر مؤكدًا أنّ هذه الأخبار لا صحة لها على الإطلاق.
ديباي: أرغب في اللعب مع كومان مرة أخرى
أعلن ممفيس ديباي، لاعب ليون ومنتخب هولندا، انضمامه إلى برشلونة في الموسم الجديد بعد تأكيده اللعب مرة أخرى تحت قيادة المدرب رونالد كومان.
وأكد في تصريحات صحفية أنّ الإعلان الرسمي سوف يكون خلال فترة قصيرة إلا أنه حاليًا مهتم ببطولة اليورو.
فان دي بيك يعرض نفسه على برشلونة
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ دوني فان دي بيك، لاعب مانشستر يونايتد، عرض نفسه على برشلونة ليكون الصفقة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أنّ إدارة برشلونة لم ترد بعد لكن البحث جارٍ على لاعب بعقلية دفاعية أكثر منها هجومية.
برشلونة يقترب من بيع مدافعه
كشف رومانو فابريزيو أنّ برشلونة أصبح قريبًا من التخلي عن مدافع جان كلود توديبو لصالح نيس مقابل 8.5 مليون يورو دون وجود بند أحقية الشراء.
ميلان يضع اللمسات الأخيرة لاستعارة لاعب برشلونة
أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ ميلان صار قريبًا من حسم صفقة جونيور فيربو لينافس تيو هيرنانديز على مركز الظهير الأيسر.
وسوف ينضم لاعب برشلونة على سبيل الإعارة في الموسم المقبل إن صارت الأمور على النحو الصحيح.