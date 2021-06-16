أخبار برشلونة: لابورت ينفي عرض البلوجرانا ومدافع في الطريق للرحيل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021:

نفى إيميريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، الأخبار التي ربطته بالرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي واللعب مع برشلونة.

وردّ لابورت على تغريدة صحيفة "موندو ديبورتيفو" عبر تويتر مؤكدًا أنّ هذه الأخبار لا صحة لها على الإطلاق.

🤥🤥🤥 Dani, nadie ha hablado contigo y nadie hablara contigo https://t.co/N4kDEpex1e — Aymeric Laporte (@Laporte) June 16, 2021

أعلن ممفيس ديباي، لاعب ليون ومنتخب هولندا، انضمامه إلى برشلونة في الموسم الجديد بعد تأكيده اللعب مرة أخرى تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

وأكد في تصريحات صحفية أنّ الإعلان الرسمي سوف يكون خلال فترة قصيرة إلا أنه حاليًا مهتم ببطولة اليورو.

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أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ دوني فان دي بيك، لاعب مانشستر يونايتد، عرض نفسه على برشلونة ليكون الصفقة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنّ إدارة برشلونة لم ترد بعد لكن البحث جارٍ على لاعب بعقلية دفاعية أكثر منها هجومية.

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كشف رومانو فابريزيو أنّ برشلونة أصبح قريبًا من التخلي عن مدافع جان كلود توديبو لصالح نيس مقابل 8.5 مليون يورو دون وجود بند أحقية الشراء.

OGC Nice are progressing in talks to buy Jean-Clair Todibo on a permanent deal from Barcelona for €8.5m guaranteed + add ons. There’s no buy back clause included. 🔴🇫🇷



Still final details on payment terms to be discussed between the two clubs - then it’ll be completed. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2021

أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ ميلان صار قريبًا من حسم صفقة جونيور فيربو لينافس تيو هيرنانديز على مركز الظهير الأيسر.

وسوف ينضم لاعب برشلونة على سبيل الإعارة في الموسم المقبل إن صارت الأمور على النحو الصحيح.