أخبار برشلونة: كومان لن يفرط في أمواله وميسي سيجدد عقده لعامين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

سواريز: كومان ضعيف الشخصية، وعلى ميسي البقاء ببرشلونة!

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 26 مايو 2021:

أفادت تقارير صحفية، أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، لن يفرط في الشرط الجزائي الموجود في عقده في حال رحيله عن تدريب الفريق.

وارتبط كومان في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف برشلونة، بسبب سوء النتائج والأداء، ومن جانبه طلب المدرب الهولندي من إدارة الفريق الكتالوني المزيد من الاحترام له.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن كومان لن يفرط في الشرط الجزائي الموجود في عقده في حال رحيله عن الفريق، والبالغ 8 مليون يورو، بسبب المعاملة التي يحصل عليها من إدارة جوان لابورتا.

أفادت تقارير صحفية، أن ليونيل ميسي سيجدد عقده مع برشلونة لمدة موسمين، وسيكون الإعلان الرسمي في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة El Confidencial، فإن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة اتفق بالفعل مع البرغوث الأرجنتيني على تجديد العقد لمدة موسمين وسيكون الإعلان قريبًا.

صدم جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رونالد كومان مدرب الفريق بشأن مستقبله مع البلاوجرانا في الفترة القادمة، خلال الاجتماع الذي جمع الثنائي بالأمس.

وبحسب قناة TV3، فإن لابورتا أخبر كومان أنه غير مرغوب فيه داخل الفريق، وأن الإدارة حاليًا تبحث عن مدرب آخر، وإن لم تجد مدربًا جديدًا خلال 15 يومًا سيكمل مشواره مع الفريق الكتالوني.

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق في شبكة سكاي سبورت، أن جورجينو فينالدوم، وافق على شروط برشلونة، وسينضم إلى الفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفاد رومانو، أن متوسط الميدان الهولندي، سيوقع على عقد مع برشلونة يربطه حتى نهاية يونيو 2024.