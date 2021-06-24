أخبار برشلونة: كوتيينيو غير مرغوب فيه وإنتر يسعى للتعاقد مع ألبا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 24 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 24 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الخميس 24 يونيو 2021:

لا أحد يريد كوتينيو ولا مكان له في برشلونة

إنتر يخطط للتعاقد مع جوردي ألبا

اهتمام من غرناطة بالتعاقد مع ثنائي برشلونة

أنظار آرسنال تتجه إلى كوتينيو بعد متابعة موقف أوديجارد

لا أحد يريد كوتينيو ولا مكان له في برشلونة

أوضحت تقارير صحفية، أن فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، أصبح غير مرغوب فيه داخل الفريق الكتالوني، وستعمل إدارة الفريق على التخلص منه في أسرع وقت ممكن.

ومنذ انضمام اللاعب البرازيلي إلى برشلونة في يناير 2018، ولم يقدم المستوى المطلوب منه، وبعد خروجه إلى إعارة في بايرن ميونخ، ومنذ عودته في الموسم المنصرم لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده لجماهير الفريق.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن برشلونة لا يرغب في استمرار اللاعب، وعرضه للبيع ولكن لا يوجد أي فريق ينوي الدخول في مفاوضات معه.

إنتر يخطط للتعاقد مع جوردي ألبا

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة إنتر الإيطالي ستبدأ العمل على التعاقد مع جوردي ألبا لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الإيطالي يعمل على تدعيم مركز الظهير الأيسر، ويطمح للدخول في صفقة تبادلية مع الفريق الكتالوني.

اهتمام من غرناطة بالتعاقد مع ثنائي برشلونة

أفادت أنباء صحفية، إلى رغبة نادي غرناطة في تدعيم صفوفه من برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بلاعبين على سبيل الإعارة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن نادي غرناطة يأمل في التعاقد مع ريكي بويج، وكارليس ألينيا على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، وتواصل بالفعل مع إدارة البلاوجرانا.

أنظار آرسنال تتجه إلى كوتينيو بعد متابعة موقف كوتينيو

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة آرسنال في متابعة فيليلي كويتينو، لاعب برشلونة خاصة بعد فشل تمديد إعارة مارتين أوديجارد وعودته إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة آس، فإن آرسنال يريد التعاقد مع كوتينيو، ولكنه سينتظر إلى أن يرى موقفه النهائي من العملية الجراحية التي خضع لها في أبريل الماضي.