أخبار برشلونة: فيربو يرحل بشكل رسمي وأزمة في قيد الصفقات الجديدة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 6 يوليو يوليو 2021:

أعلن نادي ليدز يونايتد، تعاقده بشكل رسمي مع جونيور فيربو، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعقد يمتد إلى أربع سنوات بداية من الموسم المقبل.

وحسم النادي الإنجليزي، صفقة المدافع صاحب الـ 24 عامًا، مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول الفريق الكتالوني على 20% من نسبة بيع اللاعب في المستقبل.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة تواجه أزمة في قيد صفقات الفريق الجديدة، بسبب قانون اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن برشلونة تخطى سقف الرواتب المسموحة له، في ظل تراجع الدخل السنوي للفريق بسبب فيروس كورونا، وعليه تقليل رواتب اللاعبين بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو لقيد الصفقات الجديدة.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي يوفنتوس انسحب من محاولة التعاقد مع ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن البيانكونيري انسحب من محاولة التعاقد مع بيانيتش، في ظل اهتمام توتنهام بالتعاقد مع اللاعب البوسني خلال المرحلة القادمة، التي يعمل فيها الفريق الكتالوني على التخلص وبيع لاعبه.

أفادت تقارير صحفية، أن نادي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة قد يكون سببًا كبيرًا في حل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة في الوقت الحالي.

ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني، يفكر في التخلص مع جريزمان والاعتماد على الثلاثي الهجومي، ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، بالإضافة إلى ممفيس ديباي.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة تفكر في استمرار سيرجي روبيرتو، لاعب الفريق، خلال الموسم المقبل، بعد ارتباطه بالرحيل عن البلاوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة تفكر في استمرار روبيرتو، كونه قادرًا على اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى إجادته اللعب في وسط الملعب.