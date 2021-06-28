أخبار برشلونة: فيربو مطلوب في الدوري الإنجليزي وميلان يفاوض كوتينيو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 28 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 28 يونيو 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب جونيور فيربو، لاعب برشلونة من الرحيل عن صفوف فريقه إلى الدوري الإنجليزي، وتحديدًا من بوابة ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، قد ينتقل إلى ليدز يونايتد مقابل 17 مليون يورو خلال الفترة القادمة.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة أجلت تقديم ممفيس ديباي، لاعب الفريق والمنضم حديثًا في صفقة انتقال حر، في ملعب كامب نو.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن اللاعب الهولندي، حاليًا في إجازة عقب خروج منتخب بلاده من بطولة اليورو، ولا تنوي إدارة برشلونة تقديمه للجمهور هذا الأسبوع ولا يوجد أي موعد رسمي حتى الآن لتقديمه.

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، بدأت دراسة تجديد عقد سيرجي روبيرتو لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعدما رفض اللاعب العرض السابق الذي قدمته الإدارة.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن إدارة البلاوجرانا، تدرس تقديم عرضًا جديدًا ولمدة عامين للاعب الإسباني، لمنعه من الرحيل بشكل مجاني بنهاية الموسم المقبل، ولخفض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأضاف التقرير، أنه في الصيف الماضي، كان هناك أحد الأندية يرغب في التعاقد مع اللاعب، مقابل 60 مليون يورو.

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان، دخل في مفاوضات مع برشلونة للتعاقد مع فيليب كوتينو، لاعب الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن الروسونيري يريد التعاقد مع اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة، ولكن راتب كوتينيو المرتفع، يهدد الصفقة بالفشل.

ألمح نادي مارسيليا الفرنسي، إلى إتمام تعاقده مع جناح برشلونة كونراد دي لافيوينت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي الفرنسي، تغريدة عبر حسابه الرسمي، على موقع تويتر نشر فيها علم الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشير إلى اقتراب تعاقده مع اللاعب الأمريكي صاحب الـ 19 عامًا.

🇺🇸 — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) June 28, 2021

وتواجد كونراد بالفعل في مارسيليا اليوم، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الانتقال بحسب ما نشرته الصحافة الفرنسية.