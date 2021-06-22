تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021:

أوضحت تقارير صحفية، مدة غياب عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا، عقب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في بطولة اليورو المقامة حاليًا.

وتعرض اللاعب الفرنسي لإصابة في مباراة المجر وفرنسا، وكان برشلونة قد أعلن في بيان رسمي، حاجة اللاعب لتدخل جراحي، بعد إصابته في الركبة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ديمبيلي سيخضع لعملية جراحية ويغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أشهر.

أفادت تقارير صحفية، إن إدارة برشلونة تفكر في الدخول في صفقة تبادلية مع وولفرهامبتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة سبورت، فإن برشلونة يريد مبادلة فرانسيسكو تريناكو، لاعب الفريق الكتالوني، مع آداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن عثمان ديمبيلي وافق بشكل مبدئي على تجديد عقده رفقة الفريق الكتالوني، قبل نهاية عقده والذي ينتهي في صيف 2022.

وتحاول إدارة برشلونة، تجديد عقد اللاعب الفرنسي، وأخبرته بأنه إن لم يجدد عقده سيرحل عن الفريق في الصيف الحالي، للاستفادة منه ماديًا قبل أن يرحل بالمجان في الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو تقريرًا، أشارت فيه إلى أن ديمبيلي قبل إصابته أبدى رغبته في تجديد عقده مع الفريق.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن برشلونة يستعد خلال الفترة المقبلة، للإعلان عن تجديد عقد أسطورة الفريق ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وبحسب راديو كتالونيا، فإن الإعلان عن تجديد الأسطورة الأرجنتينية مع الفريق الكتالوني حتى عام 2023، سيكون بنهاية الأسبوع الجاري.