أخبار برشلونة: عرض توتنهام لإيمرسون ويوفنتوس يتراجع عن بيانيتش

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021:

برشلونة يرفع عرضه لبرشلونة لضم إيمرسون

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن النادي الكتالوني بات منفتحًا على فكرة التخلي عن ظهيره الأيمن، إيمرسون بعد العرض المغري من جانب توتنهام.

ووفقًا للصحيفة فإن توتنهام قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو للظفر بخدمات البرازيلي الدولي قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

في الوقت الحالي، يجتمع نادي توتنهام ووكلاء مدافع برشلونة، لمحاولة حسم الصفقة من خلال الحصول على موافقة اللاعب البرازيلي، الذي يبدو أنه لا يريد الرحيل.

ماناي مطلوب في 6 أندية

ستة أندية مهتمة بالتعاقد مع مهاجم برشلونة الشاب ري ماناي، حسب مصادر جول.

الألباني لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، ويمكن لبرشلونة أن يقبل عروض أقل بكثير تصل إلى 6 ملايين يورو بسبب الأزمة المالية.

كالياري ورايو فاييكانو وألميريا وفرايبورغ وفنربخشه وأندرلخت هم الأندية التي ترغب في ضم اللاعب.

يوفنتوس يتخلى عن فكرة إعادة بيانيتش

قرر يوفنتوس التخلي عن فكرة إعادة ميراليم بيانيتش إلى تورينو مع اقترابه من التوقيع مع نجم آيندهوفن محمد إهاتارين، حسبما أكد جول.

انتقل بيانيتش إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع أرتور الصيف الماضي، والتزم بعقد لمدة أربع سنوات في كامب نو.

برشلونة يرفض العرض الأول من توتنهام لضم إيمرسون

رفض برشلونة عرض من توتنهام لضم إيمرسون قيمته 20 مليون يورو بالإضافة إلى سيرج أورييه، وذلك حسبما ذكرت ESPN.

عاد إيمرسون إلى برشلونة هذا الصيف بعد إعارة عامين قضاها في ريال بيتيس، الذين يحق لهم الحصول على نسبة من أي رسوم بيع مستقبلية.

ندومبيلي سيبقى في توتنهام

سيبقى تانجاي ندومبيلي في توتنهام ولن يرحل في سوق الانتقالات الصيفية، وفقًا لما ذكرته صحيفة أتليتيك.

سعى اللاعب الفرنسي إلى الرحيل لبرشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونخ، لكن توتنهام لم يتمكن من الوصول لاتفاق لرحيله بنظام الإعارة أو في صفقة تبادلية.