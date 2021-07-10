أخبار برشلونة: صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد ومساعدة خارجية لتجديد عقد ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 10 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 10 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم السبت 10 يوليو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى احتمالية وجود صفقة تبادلية، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بين برشلونة وأتلتيكو مدريد سيكون بطلها الفرنسي أنطوان جريزمان.

وبحسب ماتيو موريتو الصحفي في شبكة سكاي سبورت، فإن أتلتيكو لن يمانع عودة جريزمان إلى صفوفه، وسيرحب به مدرب الفريق دييجو سيميوني، في ظل ارتباطه بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة قد يدخل في صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد، ولن يمانع رحيل جريزمان مقابل انضمام ساؤول نيجويز إلى الفريق الكتالوني.

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، رحيل لاعبه كارليس ألينيا، إلى صفوف خيتافي، في عقد يمتد إلى يونيو 2026.

ولعب ألينيا في صفوف خيتافي بالموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يحول النادي الصفقة إلى عملية شراء دائم، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أنسو فاتي موهبة برشلونة، سيفوت انطلاقة الموسم مع فريقه، في الشهر المقبل، بسبب عدم تعافيه من الإصابة حتى الآن.

وكان فاتي قد تعرض إلى إصابة قوية في الموسم الماضي، وبحسب راديو كتالونيا، فإن اللاعب الشاب سيعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواصلة عملية التأهيل البدني قبل العودة للمباريات.

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة بعض الأندية الإسبانية، في استمرار ليونيل ميسي نجم برشلونة، مع فريقه وستساعد الفريق الكتالوني على تجديد عقد أسطورته.

بحسب برنامج إل ترانزيستور الإذاعي، فإن بعض رؤساء أندية الليجا يرغبون في مساعدة برشلونة على تجديد عقده مع قائده وهدافه التاريخي.

أشارت تقارير صحفية إلى أن إلياكس موريبا، لاعب برشلونة غاضب من إدارة فريقه، بعد العرض الذي قدمته له بتجديد عقده.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن برشلونة قدم للاعب الشاب عرضًا جديدًا سيتقاضى فيه راتبًا لم يعجبه، ورفض تجديد العقد كما يرفض الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي.

وأكدت ماركا في تقريرها، أن برشلونة أرسل رسالة واضحة للاعبه إما قبول العرض أو الرحيل في الصيف الحالي.