أخبار برشلونة: صراع إيطالي على كوتينيو، وجوارديولا يطلب جريزمان
بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.
أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.
وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.
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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 27 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟
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أخبار برشلونة اليوم الأحد 27 يونيو 2021:
- برشلونة يقترب من الإعلان عن تجديد عقد ميسي
- برشلونة يعلن بيع مدافعه
- صراع بين إنتر وميلان على كوتينيو
- ليدز يونايتد يراقب مدافع برشلونة
- جريزمان بديل هاري كين في مانشستر سيتي
برشلونة يقترب من الإعلان عن تجديد عقد ميسي
كشف الصحفي فابريزيو رومانو أنّ برشلونة اتفق مع ليونيل ميسي على توقيع عقد جديد ينتهي في صيف 2023 على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل.
برشلونة يعلن بيع مدافعه
أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي إتمام عملية بيع كلود جان توديبو إلى نيس الفرنسي مقابل 8.5 مليون يورو.
وفعّل الفريق الفرنسي بند أحقية الشراء ليتمكن من التعاقد مع اللاعب الذي لم يجد لنفسه مكانًا في التشكيل الأساسي لبرشلونة.
صراع بين إنتر وميلان على كوتينيو
أكدت تقارير صحفية، أنّ برشلونة لا يمانع التخلي عن فيليبي كوتينيو في الصيف الجاري إلى إنتر على سبيل الإعارة.
وفي التوقيت ذاته، أكدت تقارير إيطالية أنّ كوتينيو مطلوب في ميلان حال فشل إتمام التعاقد مع خاميس رودريجيز من إيفرتون.
وسوف تكون صفقة تبادلية، إذ تحاول إدرة الروسونيري استغلال اهتمام برشلونة بضم أليسيو رومانيولي.
ليدز يونايتد يراقب مدافع برشلونة
أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ ليدز يونايتد مستعد للتعاقد مع جونيور فيربو من برشلونة خلال الصيف الجاري.
وأوضحت أنّ فيربو على قائمة الراحلين في ظل اهتمام النادي الكتالوني بجلب خوسيه جايا من فالنسيا.
جريزمان بديل هاري كين في مانشستر سيتي
كشفت صحيفة "مانشستر إيفيننج" أنّ مانشستر سيتي يرغب في إتمام التعاقد مع أنطوان جريزمان من برشلونة حال فشلت صفقة هاري كين من توتنهام.
وأشارت إلى أنّ بيب جوارديولا معجب بإمكانيات نجم برشلونة ويرى إمكانية التعاقد معه بمبلغ أقل من المطلوب في هاري كين.