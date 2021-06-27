أخبار برشلونة: صراع إيطالي على كوتينيو، وجوارديولا يطلب جريزمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 27 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 27 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأحد 27 يونيو 2021:

كشف الصحفي فابريزيو رومانو أنّ برشلونة اتفق مع ليونيل ميسي على توقيع عقد جديد ينتهي في صيف 2023 على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل.

Lionel Messi’s contract extension with Barcelona is finally coming. 🇦🇷



Barça board and Messi’s camp feel now ‘confident’ to officially announce the agreement until June 2023 next week.



Both parties involved are working to fix ‘final details’ on contract clauses. ⏳ pic.twitter.com/dZ0zIsGeB3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2021

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي إتمام عملية بيع كلود جان توديبو إلى نيس الفرنسي مقابل 8.5 مليون يورو.

وفعّل الفريق الفرنسي بند أحقية الشراء ليتمكن من التعاقد مع اللاعب الذي لم يجد لنفسه مكانًا في التشكيل الأساسي لبرشلونة.

أكدت تقارير صحفية، أنّ برشلونة لا يمانع التخلي عن فيليبي كوتينيو في الصيف الجاري إلى إنتر على سبيل الإعارة.

وفي التوقيت ذاته، أكدت تقارير إيطالية أنّ كوتينيو مطلوب في ميلان حال فشل إتمام التعاقد مع خاميس رودريجيز من إيفرتون.

وسوف تكون صفقة تبادلية، إذ تحاول إدرة الروسونيري استغلال اهتمام برشلونة بضم أليسيو رومانيولي.

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ ليدز يونايتد مستعد للتعاقد مع جونيور فيربو من برشلونة خلال الصيف الجاري.

وأوضحت أنّ فيربو على قائمة الراحلين في ظل اهتمام النادي الكتالوني بجلب خوسيه جايا من فالنسيا.

كشفت صحيفة "مانشستر إيفيننج" أنّ مانشستر سيتي يرغب في إتمام التعاقد مع أنطوان جريزمان من برشلونة حال فشلت صفقة هاري كين من توتنهام.

وأشارت إلى أنّ بيب جوارديولا معجب بإمكانيات نجم برشلونة ويرى إمكانية التعاقد معه بمبلغ أقل من المطلوب في هاري كين.