أخبار برشلونة | سيتيين: جريزمان تعرض للإصابة وميسي سوف يرتاح

تصريحات مدرب برشلونة بعد الفوز على بلد الوليد

كشف كيكي سيتيين، المدير الفني لنادي برشلونة ، إصابة أنطوان جريزمان، لاعب الفريق، مشيرًا إلى إمكانية إراحة ليونيل ميسي في المباريات المقبلة.

أرتورو فيدال أحرز هدف فوز برشلونة باللقاء والذي جاء في الدقيقة 15 ليقلل الفارق مع ريال مدريد إلى نقطة واحدة إلا أن الأخير لديه مباراة متبقية.

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وقال سيتيين في تصريحات عقب المباراة: "الفريق تعرض لإجهاد كبير في المباراة، ولم نكن قادرين على تغطية الملعب بأكمله وهذا سبب تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني. لعبنا بصورة جيدة وسجلنا في الشوط الأول وكنا نستطيع إحراز أكثر من ذلك".

وتابع: "في بعض المباريات لا تسير الأمور بالشكل المطلوب، فاليوم صنعنا فرصًا كثيرة ولكن لم نترجمها لهدف بينما في لقاء فياريال حققنا المطلوب كما هو مخطط له بالضبط".

وواصل: "لأن النتيجة كانت 1-0 فقط فالأمر كان صعبًا وبالأخص في الشوط الثاني، وتيرشتيجن مثل الجميع يظهر دائمًا في الوقت الذي نحتاجه فيه ونجح في التصدي لأكثر من كرة صعبة".

أما بالنسبة لعدم إشراك لويس سواريز أساسيًا، أوضح: "أردنا امتلاك ورقة رابحة على دكة البدلاء، فاللاعب شارك أساسيًا في خمس مباريات على التوالي وبالتالي بحاجة إلى الراحة".

المدرب أكد أنّ أنطوان جريزمان خرج بين الشوطين لأنه شعر ببعض الآلام وهو من طلب التغيير وسوف يتم مراجعة حالته الصحية لمعرفة موقفه من المباراة المقبلة.

وأردف: "الجميع سوف يحصل على الراحة وبما فيهم ليونيل ميسي، ولو سارت المباراة بشكل مختلف لكان خرج بديلًا لكن السيناريو اختلف في الشوط الثاني. لو كنا سجلنا أكثر من ذلك لحصل أكثر من لاعب على راحة".

واختتم: "التوتر في الدقائق الأخيرة جاء بسبب التقدم بهدف وحيد وعدم قتل المباراة مما سمح للمنافس بشن هجماته بكل طاقته بحثًا عن التعادل. هدفنا في المباريات المقبلة ألا نسمح بتكرار ذلك".

جدير بالذكر أنّ برشلونة لديه مواجهة أمام أوساسونا في "كامب نو" ثم ديبورتيفو ألافيس خارج الديار.