أخبار برشلونة: ريال مدريد يخطف جوهرة كتالونيا ودليل جديد على رحيل جريزمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 15 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 15 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الخميس 15 يوليو 2021:

ارتعاد في برشلونة.. ريال مدريد يُخطط لخطف أحد النجوم منهم مجانًا

يُراقب مسؤولو ريال مدريد عن كثب موقف نجم برشلونة الشاب إيلاش موريبا، وذلك تمهيدًا لمحاولة الانقضاض عليه وضمه مجانًا في الصيف المقبل.

وفقًا لما ذكرته "كادينا سير" فإن برشلونة يخشى أن يخسر خدمات موريبا لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي يتابع الموقف بترقب شديدة.

بدون جريزمان .. برشلونة يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد

نشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو وصورا لـقميص الفريق الاحتياطي.

ولم يظهر النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان في الإعلان الدعائي مما يزيد الشكوك حول إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

برايثوايت يحارب للبقاء في برشلونة

ينوي مارتن برايثوايت الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل رغم كل ما يثار عن بيعه، وذلك وفقًا لما قالته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وسيحاول برشلونة إقناع الدولي الدنماركي بالتوجه إلى نادٍ آخر من أجل جمع بعض الأموال التي تساهم في حل الأزمة الاقتصادية.

برشلونة لن يذهب إلى القدس الشرقية

أكد برشلونة أنه لن يخوض الودية بسبب بعض الضغوطات العربية والفلسطينية على جوان لابورتا رئيس النادي، خلال الفترة الأخيرة بعدم القيام بذلك.

وقال مالك النادي الذي كان سيلتقيه البرسا “لا يمكننا قبول الشرط الذي فرضه نادي برشلونة للعب في مدينة أخرى غير القدس، ومع الأسف الشديد اضطررت إلى إلغاء المباراة”.

مقايضة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن جريزمان

وفقًا لراديو كتالونيا، فإن الثنائي ماريو هيرموسو ورينان لودي مطروحان على طاولة برشلونة لوصولهما في مقابل أنطوان جريزمان إلى النادي العاصمي.

الحظ الجيد لبرشلونة هو أن الثنائي يتناسبان للغاية مع احتياجات برشلونة في الوقت الراهن، وكذلك مع ما طلبه رونالد كومان من إدارة جوان لابورتا في الميركاتو.

لكن في الوقت نفسه يظل ساؤول هو المرشح الأول للتبادل مع جريزمان، خاصةً وأن اللاعب يريد مغادرة أتلتيكو مدريد بأي شكل هذا الصيف.