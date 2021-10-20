أخبار برشلونة: دي ليخت يفكر في خيار "البلوجرانا".. ونيوكاسل يغري جناح الفريق

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 20 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021:

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي كشف أن ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي لا يمانع فكرة الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

الموقع أشار إلى أن اللاعب لن يرفض الانتقال إلى برشلونة في نهاية الموسم الحالي، وكشف أن مينو رايولا وكيل أعماله أخبر بالفعل النادي الكتالوني بذلك.

دي ليخت ليس سعيدًا بالوقت الذي يقضيه في يوفنتوس، ولذلك يرغب في الرحيل وسط وجود عدد من الأندية المهتمة بخدماته.

موقع "فوت ميركاتو" كشف أن نيوكاسل الإنجليزي يحاول إغراء الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة بعدم تجديد عقده مع "البلوجرانا".

الموقع كشف أن نيوكاسل يعرض على ديمبيلي راتبًا بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة لحصوله على مثلها في صورة مكافأة توقيع.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل، لذلك سيكون حرًا للتفاوض مع أي نادٍ آخر بداية من يناير المقبل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن برشلونة يراقب البلجيكي يوري تيليمانس لاعب خط وسط نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

برشلونة مهتم للغاية بالحصول على خدمات البلجيكي الدولي، لكن أزمة النادي الاقتصادية قد تعيق الصفقة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة قد حدد بالفعل الموعد الخاص بالإعلان عن تمديد عقد نجم الفريق أنسو فاتي.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة قد يعلن رسميًا عن الصفقة يوم الخميس، بعد يوم من مباراة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.