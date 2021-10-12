أخبار برشلونة: ديمبيلي مفتاح صفقة ستيرلينج.. ومراقبة مكثقة لنجم أياكس

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن الفرنسي عثمان ديمبيلي سيكون مفتاح الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة.

برشلونة قرر التمهل في التعاقد مع ستيرلينج وتأجيل الصفقة إلى الصيف المقبل، انتظارًا لتحديد مستقبل ديمبيلي.

وفي حالة رحيل الفرنسي عن برشلونة، فإن النادي الكتالوني سيتحرك للتعاقد مع ستيرلينج..

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تؤكد أن برشلونة وضع لويس ماكسيميانو حارس مرمى نادي غرناطة في خططه لتدعيم هذا المركز.

ماكسيميانو، 22 عامًا، يرى فيه برشلونة أنه قد يكون خيارًا طويل الأمد لخلافة الألماني مارك أندريه تير شتيجن في عرين النادي الكتالوني.

وأيضًا من "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة قرر الدخول بقوة في صراع التعاقد مع فرانك كيسييه نجم وسط نادي ميلان الإيطالي.

عقد كيسييه مع ميلان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يمدد تعاقده حتى الآن مع "الروسونيري".

ويجذب كيسييه بالوضع الحالي لتعاقده مع ميلان عددًا من أبرز الأندية، أهمها ريال مدريد غريم برشلونة..

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة يرغب في أن يتحرك للتعاقد مع الهولندي الشاب ريان جرافنبرخ نجم وسط نادي أياكس أمستردام.

جرافنبرخ أثبت أنه لاعب مؤثر في خط وسط أياكس رغم عمره الصغير، ويأمل برشلونة استغلال علاقته المثالية مع النادي الهولندي للتعاقد مع اللاعب..