أخبار برشلونة: خطوة جديدة نحو التمديد مع فاتي.. وباريس يريد أجويرو

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة اتفق بالفعل مع جورج مينديش وكيل أعمال أنسو فاتي على تفاصيل العقد الجديد.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن ماتيو أليماني مدير الكرة في برشلونة عقد اجتماعًا في مدينة بورتو البرتغالية مع وكيل أعمال أنسو فاتي، ووجهات النظر أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

فاتي سيوقع على عقد جديد يمتد لخمسة مواسم قادمة، ليثبت برشلونة بالفعل أن اللاعب سيكون محور المشروع في الحاضر والمستقبل.

قناة "8TV" الإسبانية أكدت أن الهولندي تشافي سيمونز لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، وخريج أكاديمية "لا ماسيا" طلب العودة إلى برشلونة.

وأشارت القناة إلى أن اللاعب طلب من مينو رايولا وكيل أعماله أن يحاول إيجاد طريقة تمكنه من العودة إلى "كامب نو".

رغبة الهولندي الشاب لن تتحقق، حيث ترى إدارة برشلونة أن عودته مستحيلة، بالنظر إلى الطريقة التي رحل بها عن الفريق.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أشارت إلى أن برشلونة يفكر حاليًا في خيار التعاقد مع الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ماتيتش خرج من خطط أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، بالنظر إلى تقدم عمره.

ومع رغبة برشلونة في التعاقد مع لاعب وسط خبير ويمتلك قوة بدنية، فقد يتحرك للتعاقد مع قائد منتخب صربيا.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن باريس سان جيرمان قد يقدم على صفقة تبادلية صادمة يطلب فيها التعاقد مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن باريس سان جيرمان مستغل للتخلي عن خدمات ماورو إيكاردي في المقابل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار باريس سان جيرمان للتحرك نحو أجويرو قد يأتي في خطوة لمحاولة إرضاء ليونيل ميسي في المقام الأول..