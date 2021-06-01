أخبار برشلونة: خروج أومتيتي من حسابات الفريق وجارسيا ينضم رسميًا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 1 يونيو2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | راموس إلى إنجلترا، وصفقات برشلونة المجانية تبدأ

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، تواصلت مع صامويل أومتيتي مداف الفريق الكتالوني، وأبلغته أنه ليس ضمن حسابات الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن إدارة جوان لابورتا، تواصلت مع أومتيتي أخبرته بأنه سيرحل عن الفريق، وستعمل على تسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي صباح اليوم الثلاثاء التعاقد مع إريك جارسيا، في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي لتعزيز دفاع الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشره الفريق الكتالوني، فإن عقد المدافع الإسباني صاحب الـ 20 عامًا، سينتهي في نهاية يونيو 2026، مع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة حددت سعر التخلي عن مدافع الفريق جول كوندي، إن أراد برشلونة التعاقد معه، كما رفضت فكرة الدخول في صفقة تبادلية مع الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الأندلسي اشترط الحصول على 70 مليون يورو من برشلونة، للتفريط في المدافع الفرنسي صاحب الـ 22 عامًا.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تجهز عرضًا بقيمة 10 مليون يورو سنويًا، للتعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة توتو ميركاتو، فإن الفريق الكتالوني يسعى للتعاقد مع دوناروما، ليخلق تنافس مع تير شتيجن حارس الفريق الأساسي في الفترة القادمة.