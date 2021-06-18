أخبار برشلونة: حقيقة الاهتمام بنجم ألمانيا وصراع قوي على بيانيتش

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 18 يونيو 2021:

كومان متفائل بشأن تجديد ميسي

يبدو الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني متفائلًا جدًا بموسمه الثاني مع الفريق بل وعد جماهير ناديه ببناء فريق عظيم في الوقت الذي تمنى فيه بقاء ليونيل ميسي.

علق كومان على تجديد عقد ميسي "قولنا دائمًا أن ميسي عليه إنهاء حياته في برشلونة، نأمل أن يكونوا قريبين من الإبقاء عليه. أعتقد أن حدوث ذلك ممكنًا. سيكون نبأ عظيمًا للجميع".

برشلونة غير مهتم بجينتر

نفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة الأنباء المتداولة عن عزم النادي الكتالوني التعاقد مع مدافع بوروسيا موشنجلادباخ ماتياس جينتر.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة يريد التعاقد مع مدافع أعسر وجينتر ليس خيارًا مطروحًا على طاولة الإدارة في الوقت الراهن.

صراع ضخم على التعاقد مع بيانيتش

دخل تشيلسي على خط محاولة ضم نجم برشلونة ميراليم بيانيتش، الذي من المؤكد رحيله عن كامب نو في الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن البلوز يعيش منافسة قوية بشأن الدولي البوسني، حيث يحاول يوفنتوس هو الآخر إعادة اللاعب إلى أليانز ستاديوم، مع وجود اهتمام من باريس سان جيرمان.

فيربو يقترب من ميلان

يتقدم ميلان على كافة الأندية الأخرى المهتمة بتوقيع الظهير الأيسر لبرشلونة جونيور فيربو، وذلك وفق تأكيدات موندو ديبورتيفو.

وكيل اللاعب الذي هو نفسه والد براهيم دياز يسهل كثيرًا من مهمة ميلان، ويتبقى فقط الاتفاق مع برشلونة خصوصًا وأن البرسا يطالب بالبيع لا بالإعارة، عكس إرادة الروسونيري.

عروض كثيرة على طاولة ألينيا

أفادت الصحف الكتالونية بأن هناك الكثير من العروض من أجل كارليس ألينيا سواءً من الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي.

في إسبانيا هناك رغبة من فالنسيا وخيتافي في ضمه، أما في إنجلترا فيتواجد اهتمام من وولفرهامبتون باللاعب الذي ينتظر حسم مصيره من قبل المدرب رونالد كومان.