أخبار برشلونة: حسم مستقبل ديمبيلي وليفربول ينضم لسباق التعاقد مع ستيرلينج

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | تجديد ستيرلينج وحارس ريال مدريد الجديد

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021:

أفادت تقارير صحفية، أن اليوم الثلاثاء سيكون يومًا هامًا في مسيرة عثمان ديمبيلي مع برشلونة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة ستجتمع اليوم مع ممثلي اللاعب الفرنسي لمناقشة مسألة تجديد عقده.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أنه أن لم يوافق اللاعب علي تجديد عقده، سيعمل الفريق الكتالوني علي الاستفادة منه مادًيا ومحاولة بيعه او إدراجه في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي.

أوضحت تقارير صحفية، أن ليفربول دخل سباق التعاقد مع رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي في 2023، وارتبط اللاعب بالرحيل عن صفوف فريقه في الفترة الماضية، وسيريد مانشستر سيتي تحقيق أقصى استفادة منه إن قرر الرحيل وبيعه في الصيف القادم.

وبحسب صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز، فإن ليفربول دخل مع برشلونة، سباق التعاقد مع الجناح الإنجليزي، ولكنه بحاجة إلى تأمين مبلغ كبير لضمان حسم الصفقة.

أوضحت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي، مهتم بالتعاقد مع سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي برشلونة، والذي ارتبط بالرحيل عن صفوف فريقه.

أكدت تقارير صحفية، أن مارسيليا الفرنسي، اقترب من التعاقد مع كونراد دي لا فيوينت لاعب برشلونة الشاب، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن مارسيليا يريد التعاقد مع اللاعب الشاب على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو، ومن المنتظر أن يوقع معه بشكل نهائي في نهاية الموسم المقبل مع نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.