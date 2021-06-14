أخبار برشلونة: حسم صفقة ديباي هذا الأسبوع وبيانيتش يريد العودة إلى يوفنتوس

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 14 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 14 يونيو 2021:

أوضح الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن برشلونة سيعمل على حسم صفقة ممفيس ديباي، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبحسب ما ذكر الصحفي في شبكة سكاي سبورت، فإن اللاعب الهولندي سيحسم صفقة انضمامه إلى برشلونة خلال الأسبوع الحالي في صفقة انتقال حر.

أفادت تقارير صحفية، أن نادي نيس الفرنسي، دخل في مفاوضات مع برشلونة لحسم صفقة جان كلير توديبو، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب توديبو في صفوف نيس على سبيل الإعارة، وبحسب شبكة سكاي سبورت، فإن الفريق الفرنسي يريد التوقيع معه مقابل 8.5 مليون يورو، مع إضافات.

تمسك رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، على طلبه بالتعاقد مع لاعب وسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تعثر التعاقد مع جورجينو فينالدوم.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن المدرب الهولندي، تمسك بطلبه بالتعاقد مع لاعب وسط بنفس مواصفات فينالدوم، الذي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

أكدت تقارير صحفية، ان ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الحالي، يرفض الاستمرار مع الفريق الكتالوني، ويصمم العودة إلى فريقه السابق يوفنتوس.

وكان اللاعب البوسني قد انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي من يوفنتوس، ولكنه لم يدخل في حسابات المدرب رونالد كومان، ولم يشارك بشكل أساسي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت فإن اللاعب البوسني، يصمم على العودة إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.