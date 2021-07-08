أخبار برشلونة: تهديد الدوري الإسباني بشأن ميسي والتخلص من نجم جديد

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 8 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 8 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الخميس 8 يوليو 2021:

ثروة طائلة لبرايثوايت بعيدًا عن كرة القدم

وفقًا لتقرير صحيفة ماركا، فإن برايثوايت هو لاعب برشلونة الوحيد الذي ظهر في قائمة فوربس لأغنى الرياضيين مع الأسطورة ليونيل ميسي.

يكمن سر نجاح المهاجم الدنماركي في استثماراته في سوق العقارات في الولايات المتحدة، وفقًا للتقرير، لديه شركة مع عمه تبلغ قيمتها السوقية 250 مليون دولار.

هذا إلى جانب ماركة ملابس تلقى نجاحًا كبيرًا في فرنسا وتشرف عليها زوجته، مع امتلاكه لمطعم في مدينة جافا الإسبانية.

لا تنازلات.. رابطة الليجا تهدد برشلونة بشأن ميسي

رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس قال:"سيكون من المستحيل التوقيع مع ميسي بنفس شروط العقد القديم له، لا أعتقد أن هناك أي فريق في أوروبا يمكنه دفع هذا المبلغ في عقده السابق وليس برشلونة فقط".

وتابع:"قرار بقاء ميسي أو ررحيله لا يعود لي ولكن لبرشلونة، أنا لا أعلم ما إذا كان سيلعب لهم الموسم القادم، لكن نأمل أن يتمكنوا من حل المشكلة حتى يبقى هنا في إسبانيا، نريد دائمًا استمرار أفضل اللاعبين هنا، كريستيانو رونالدو ونيمار غادروا ولكننا ما زلنا ننمو".

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خاص | ديباي يضحي براتبه من أجل برشلونة

في ظل أزمة برشلونة الراهنة واتباع سياسة تخفيض رواتب، تعاقد النادي مع مفييس ديباي وحسب مصادرنا فإن النادي الكتالوني اقترح في البداية عقدًا بقيمة 7 ملايين يورو صافيًا لكل موسم، مع متغيرات على حسب الأهداف، وكان عرضًا جيدًا وافقت عليه جميع الأطراف.

لكن بعد أيام قليلة، وجد النادي نفسه في موقف يضطر فيه إلى تعديل الاقتراح بسبب الأزمات المالية، وأبلغ اللاعب أنه لا يمكن للنادي أن يقدم له أكثر من 5 ملايين.

لا أحد يحب خفض راتبه، لكن ممفيس كان يفكر فقط في برشلونة ومدربهم، الذي حاول ضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتحقق الطلب في الميركاتو الصيفي الجاري.

برشلونة يتخلص من ألينيا

اتفق برشلونة مع خيتافي على انضمام كارليس ألينيا إلى النادي المدريدي بصورة دائمة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يجني البرسا 5 ملايين يورو من بيع صاحب الـ23 عامًا.

إيفرتون يريد التعاقد مع لونجليه

أفادت تقارير صحفية إسبانية باهتمام إيفرتون بالتعاقد مع كليمون لونجليه بناء على رغبة المدرب الجديد رافاييل بينيتيز.

برشلونة لا يمانع التخلص من نجمه الفرنسي إن تواجد عرض بقيمة 20 مليون يورو.