أخبار برشلونة: تفاصيل جديدة في عقد ديباي واهتمام بجوهرتي لاس بالماس

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 26 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021:

أوضحت تقارير صحفية، تفاصيل جديدة في عقد ممفيس ديباي، مع برشلونة، والذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة لم يضع بند التجديد لموسم إضافي في عقد ديباي، لينتهي في عام 2023، وفي حال رغبة الإدارة في استمرار اللاعب فستدخل في مفاوضات معه العام المقبل للتجديد لعام إضافي.

أوضحت تقارير صحفية، رغبة إدارة برشلونة في الحفاظ على لاعب الفريق، عثمان ديمبيلي، للفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت، فإن برشلونة عرض على اللاعب الفرنسي، تجديد عقده لموسمين.

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تريد تكرار تجربة التعاقد مع بيدري من لاس بالماس، ومهتم بالتعاقد مع ثنائي الفريق الشاب.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يريد التعاقد مع متوسط ميدان الفريق ألبرتو موليرو صاحب الـ 17 عامًا، والجناح أليكس جارسيا ابن الـ 18 عامًا.

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع لويس دياز، لاعب بورتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة إل ناسيونال، فإن برشلونة يريد التعاقد مع اللاعب الكولومبي، والذي كان على رادار إيفرتون الإنجليزي في الفترة الماضية.