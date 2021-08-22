أخبار برشلونة: تشيلسي يطارد خريج لا ماسيا، ونابولي ينقذ البلوجرانا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 22 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | فريق ميسي الجديد ومصير بوجبا

أخبار برشلونة اليوم الأحد 22 أغسطس 2021:

أفادت تقارير صحفية، أن تشيلسي مستعد لدفع 20 مليون إسترليني لأجل التعاقد مع إيلاش موريبا من صفوف برشلونة.

وأوضحت أنّ لايبزيج الألماني هو الأقرب لضم موريبا لكن اللاعب لم يحسم قراره حتى الآن.

أكد ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنّه على تواصل مع ليونيل ميسي ليلعب لصالح فريقه خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يرحل البرغوث عن باريس سان جيرمان في صيف 2023 لينضم إلى الدوري الأمريكي.

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أنّ آرسنال في منافسة مع توتنهام لدعم نجم بايرن ميونخ كورينتين توليسو.

وأوضحت أنّه في حال فشل الجانرز في جلب النجم الفرنسي فقد يتجه للتوقيع مع موهبة برشلونة إيلاش موريبا.

أكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أنّ نابولي في مفاوضات متواصلة مع إدارة برشلونة للتعاقد مع ميراليم بيانيتش.

ورغم ارتباط اللاعب بالعودة إلى يوفنتوس إلا أنّ نابولي دخل على خط المفاوضات للاستفادة من خدمات اللاعب.

أشارت تقارير صحفية، أن إشبيلية عرض على برشلونة التعاقد مع لوك دي يونج خلال الصيف الجاري.

برشلونة مستعد للتخلص من مارتن برايثوايت وقد يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد خاصة وأنّ رونالد كومان يفضل العمل مع لاعبين هولنديين.