أخبار برشلونة: تجديد الثقة في كومان وتحديد مدة غياب ألبا وبيدري

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 15 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021:

أوضحت تقارير صحفية، تجديد إدارة برشلونة الثقة في رونالد كومان، عقب الهزيمة من بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة اجتمعت مع كومان، وجددت الثقة فيه وشددت الإدارة على أنها ستقوم بانتظار عودة اللاعبين المصابين لمعرفة المستوى الحقيقي للفريق.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوان لابورتا، يسعى لحسم ملف تجديد عقد بيدري لاعب الفريق في أقرب فرصة.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن لابورتا يعتبر بيدري من الأعمدة الأساسية للفريق ويريد الحفاظ عليه.

كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب ثنائي برشلونة، جوردي ألبا، وبيدري، عن الملاعب بعد تعرضهما للإصابة في مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الثنائي من المتوقع غيابه في الفترة من 3 أسابيع إلى شهر، ولن يعودا قبل نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة منتصف أكتوبر القادم.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، غاضب من الجهاز الطبي للفريق، ويحمله مسؤولية تأخر عودة المصابين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس، فإن المدرب الهولندي يحمل الجهاز الطبي مسؤولية، تأخر شفاء المصابين، والذين يفتقدهم برشلونة في الحالية.