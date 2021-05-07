أخبار برشلونة: تجدد الصراع مع باريس سان جيرمان وريال مدريد في الميركاتو!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 7 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 7 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 7 مايو 2021:

وكيل لاوتارو يكشف حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد

كشف أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن حقيقة المفاوضات مع ريال مدريد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وهو ما رد عليه وكيله في تصريحات لموقع "Fcinter1908.it":"مفاوضات بيني وريال مدريد؟ لا يوجد أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف:"لاوتارو سعيد بفوزه بالدوري الإيطالي ولا يزال لديه عقد لمدة عامين مع النادي في الوقت الحالي".

ناجلسمان يحاول خطف مساعد كومان من برشلونة

يحاول يوليان ناجلسمان المدير الفني القادم لبايرن ميونخ، الاستعانة بألفريد شرودر مساعد رونالد كومان في برشلونة مع فريقه الجديد.

ناجلسمان اتفق مؤخرًا على الرحيل عن لايبزيج، والانتقال إلى بايرن بداية من الموسم القادم، خلفًا للمدرب الحالي هانز فليك.

شبكة "ESPN" أكدت أن المدرب الألماني الشاب، دخل في مفاوضات مع شرودر من أجل إقناعه بالرحيل عن برشلونة.

صراع جديد بين برشلونة وباريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يضع عينه نصب التعاقد مع كايو هنريكي، مدافع موناكو.

الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في الدوري الإسباني باعتبار أنه لعب من قبل لصالح أتلتيكو مدريد مع أدائه المميز في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

لكن منافسة شرسة سيجدها النادي الكتالوني من قبل باريس سان جيرمان، مع اعتبار أن السعر المتوقع له هو 25 مليون يورو.

برشلونة يحدد خليفة بوسكيتس

بدأت إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا البحث عن لاعب خط وسط ليخلف سيرجيو بوسكيتس في النادي الكتالوني على المدى الطويل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن الاسم الأول هو مانويل لوكاتيلي، لاعب ساسوولو، والذي يحظى بمراقبة من إدارة البرسا على مدار آخر عامين.

أما الاسم الثاني فسيقود إلى صراع مع الغريم ريال مدريد، وهو إدواردو كامافينجا البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يحظى باهتمام خاص من بايرن ميونخ في الأيام الأخيرة.

أخيرًا، يظهر خيار ميكيل مورينو، لاعب ريال سوسييداد، وإن كان عقده لا يزال ممتدًا في أنويتا حتى صيف 2025 وقيمة الشرط الجزائي لديه 65 مليون يورو>

لاوتارو: تحدثت مع ميسي حول انتقالي إلى برشلونة

كشف لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر الإيطالي، عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2020.

صاحب الـ23 سنة قال لشبكة "ESPN" الأمريكية:"كنت قريبًا جدًا من الانتقال لبرشلونة وتحدثت مع ليونيل ميسي حول هذه الصفقة".

وأضاف:"ومع ذلك الصفقة لم تنجح في النهاية بسبب الظروف الاقتصادية لبرشلونة بهذه الفترة لذلك قررت البقاء مع إنتر"