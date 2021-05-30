أخبار برشلونة: بوسكيتس أحدث ضحايا الأزمة الاقتصادية وعرض قوي من أجل كوندي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 30 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 30 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأحد 30 مايو 2021:

صدمة، الأزمة المالية تدفع بوسكيتس نحو بايرن ميونخ!

متوسط ميدان برشلونة صاحب الـ 32 عامًا، اعتقد البعض أنه سيعتزل في برشلونة، ولكن مع السياسة الجديدة للفريق والأزمة المالية التي يمر بها البلاوجرانا، يبدو أن بوسكيتس سيكون في طريقه للرحيل.

وأشارت التقارير، إلى أن قائد المنتخب الإسباني، سيكون مرشحًا للانتقال إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ألبا يتلقى عرضًا من أتلتيكو مدريد

الظهير الأيسر الإسباني، مرشح للخروج من قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحسب الأنباء الصحفية، ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس، فإن ألبا سيستمر في الدوري الإسباني إن غادر برشلونة.

اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، ارتبط بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد رفقة زميله السابق لويس سواريز، خاصة بعد طلب دييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس، بالتعاقد مع ظهير أيسر.

رد صادم من دي ليخت على أخبار انتقاله إلى برشلونة

قال مدافع نادي يوفنتوس الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت إنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين إدارة برشلونة، مكذبًا الأخبار التي تتحدث عن اتصالات بين الطرفين.

الهولندي قال "لا يوجد شيء حتى الآن بيني وبين برشلونة والحديث عن وجود اتصالات بيني وبينهم مجرد أوهام، لا أعلم شيئًا عن ذلك ولا يوجد أي شيء في الوقت الحالي كما أشرت".

وتابع: "أنا سعيد جدًا في يوفنتوس وأريد تكملة الرحلة هنا، كل شيء إيجابي وأنا فخور بكوني جزء من ذلك الفريق، وها أنا مثل سمكة في الماء لا يمكنن الخروج الآن".

عرض استثنائي من برشلونة لأجل كوندي

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يستعد لمنح إشبيلية عرض قوي للموافقة على بيع جول كوندي للبرسا في الصيف المقبل.

هذا العرض ينطوي على أن تكون الصفقة صفقة تبادلية، حيث ينتقل أحد الثلاثي كليمون لونجليه وفيليبي كوتينينو وجونيور فيربو للنادي الأندلسي، في مقابل الظفر بكوندي في كامب نو.

إنتر يضع عينه على إيمرسون لتعويض حكيمي

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إدارة إنتر قد رصدت إيمرسون رويال ليكون خليفة لأشرف حكيمي المتوقع رحيله إلى باريس سان جيرمان.

إيمرسون عاد إلى برشلونة بعد إعارته إلى ريال بيتيس، ولا تمانع إدارة البرسا بيعه حال توافر عرض مادي جيد.