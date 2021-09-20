أخبار برشلونة: بوجبا يعود لخطط "البلوجرانا".. وهدف جديد من كريستال بالاس

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الاثنين 20 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021:

برشلونة يسعى إلى استغلال اقتراب انتهاء تعاقد الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، والانقضاض للحصول على خدماته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يفكر في ضم بوجبا بصفقة انتقال حر في ناهية الموسم الحالي.

ويتماشى ذلك مع خطط النادي الكتالوني الحالية في محاولة خطف النجوم بأسعار زهيدة، مع الوضع الاقتصادي المتدري الذي يعيشه النادي حاليًا.

في مفاجأة غير متوقعة، وضع برشلونة عينيه على كونور جالاجر لاعب وسط كريستال بالاس، والمعار إليه من نادي تشيلسي الإنجليزي.

صحيفة "fishajes" الإسبانية أكدت أن جالاجر أصبح هدفًا لبرشلونة، بعد الأداء المميز الذي يقدمه حاليًا رفقة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

رغم رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية متجهًا صوب مارسيليا الفرنسي، إلا أن الأمريكي كونراد دي لا فوينتي يرغب في العودة من جديد إلى "كامب نو".

اللاعب صاحب العشرين عامًا، وقال في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية: "أنا شخص طموح، وبالنسبة لي لم يكن الرحيل صعبًا، لكن هدفي هو أن ألعب في برشلونة يومًا ما، وأعرف أن أفضل طريقة لفعل ذلك هي الرحيل والتطور".

يراقب برشلونة وضعية المهاجم الكولومبي لويس دياش لاعب نادي بورتو البرتغالي، المهاجم صاحب الأربعة وعشرين عامًا يجذب أنظار برشلونة وبايرن ميونخ الألماني.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن قائمة المهتمين بالحصول على خدمات دياش تواصل النمو في كل أسبوع، وأنه أثار اهتمام برشلونة.