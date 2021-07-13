أخبار برشلونة: باريس يستسلم في سباق التعاقد مع ميسي واهتمام بمدافع الأرجنتين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة إدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، في تخفيض رواتب عدد من نجوم الفريق الأول، للمساعدة في الأزمة المالية التي يمر بها الفريق، وتقليل سقف المرتبات ليتماشى مع قانون اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة كواترو، فإن لابورتا، سيطلب من من جيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى جوردي ألبا تخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى 40%، للمساعدة في ازمة الفريق.

أشارت تقارير صحفية، إلى نجاح فريق ريال مدريد، في الحصول على خدمات اللاعب جاوما جاردي نجم شباب برشلونة وقائد الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن اللاعب الشاب اتفق مع ريال مدريد على كافة التفاصيل، بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني في يونيو الماضي.

أفادت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة، تمسك بحارس الفريق نيتو، ورفض رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالرغم من وصول عرضين من الدوري الإنجليزي والإيطالي.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن برشلونة يرفض رحيل نيتو، إذ أن الفريق سيعتمد عليه في مطلع الموسم المقبل بسبب إصابة تير شتيجن، وبالرغم من طلب الحارس البرازيلي الرحيل عن الفريق الكتالوني.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن باريس سان جيرمان، انسحب من محاولة التعاقد مع ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي انتهى عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الشهر الماضي.

وحاولت إدارة باريس التعاقد مع ميسي، بعد نهاية عقده مع برشلونة لتحقيق آملها في الفوز بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه بحسب صحيفة Le Parisien، فإن الفريق الفرنسي.

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول برشلونة في سباق التعاقد مع كريستيان روميرو، مدافع يوفنتوس والمدافع إلى أتالانتا الإيطالي، بعد المستوى الذي ظهر به مع منتخب بلاده الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع روميرو، الذي يسعى مانشستر يونايتد وتوتنهام للتعاقد معه.