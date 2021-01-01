أخبار برشلونة: اهتمام بمدافع ميلان وشرط ميسي الجديد لتجديد عقده

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

إبراهيما كوناتي .. صخرة دفاع يتمناها كبار أوروبا وتفتتها الإصابات والأهداف العكسية!

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 31 مارس 2021:

ميسي يضع شرطًا جديدًا لتجديد عقده مع برشلونة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ليونيل ميسي وضع، شرطًا جديدًا لإدارة فريقه لتجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة فوتبول إنسايدر، فإن البرغوث الأرجنتيني طلب من إدارة الفريق الكتالوني التعاقد مع سيرجيو أجويرو، في الصيف المقبل لتمديد عقده.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتعمل إدارة الفريق الكتالوني برئاسة خوان لابورتا على تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني.

مدافع ميلان على رادار برشلونة

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة مهتمة بالتعاقد، مع أحد مدافعي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجانب الدفاعي في الفريق بناء على طلب رونالد كومان مدرب الفريق.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع أليسيو رومانيولي، مدافع ميلان، خلال الصيف المقبل، خاصة أن عقده يقترب من الانتهاء مع الروسونيري ولن يكلف الفريق مبلغًا كبيرًا.

وسبق وأن حاول برشلونة ضم اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، في يناير الماضي ولكن المفاوضات فشلت، وأشارت صحيفة موندو أن برشلونة سيحاول التعاقد مع رومانيولي مقابل 20 مليون يورو.

أخبار سارة لبرشلونة قبل مرحلة حسم الموسم

يستعد برشلونة لدخول مرحلة هامة في الموسم عقب فترة التوقف الدولي، خاصة في سباقه على لقب الدوري الإسباني، مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وحمل مران الفريق الكتالوني اليوم، بعض الأنباء السارة للفريق وجمهوره، بمشاركة مدافع الفريق جيرارد بيكيه في جزء من التدريبات، بالإضافة إلى اقتراب شفاء سيرجي روبيرتو الظهير الأيمن للفريق.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن جيرارد بيكيه قد يشارك مع فريقه في المباراة القادمة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني، يوم الإثنين المقبل.

مانشستر سيتي يفقد الأمل في التعاقد مع ميسي

فقد مانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وانسحب من الصفقة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وارتبط البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف فريقه بعد نهاية عقده، وكان مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، هما الأقرب للفوز بخدمات الأسطورة الأرجنتينية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت، فإن مانشستر سيتي انسحب من صفقة ضم ميسي، لأنه يبحث الآن عن مهاجم صريح بعد تأكد رحيل مهاجمه سيرجيو أجويرو بنهاية الموسم.

برشلونة يجس نبض هاري كين للتعاقد معه

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، بدأت في الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع هاري كين للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة إكسبريس الإنجليزية، فإن برشلونة تواصل مع كين لمعرفة إمكانية ضمه في الفترة القادمة، خاصة بعد تصريحاته التي أكد فيها أنه سيحدد مستقبله عقب بطولة الأمم الأوروبية في الصيف القادم.