أخبار برشلونة: المفاوضات تتقدم مع بيدري.. ولونجليه يدخل خطط نيوكاسل

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 13 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021:

مصادرنا في "جول" تؤكد أن برشلونة تقدم بشكل ممتاز في المفاوضات مع بيدري لتمديد عقده مع الفريق.

ويمكن أن نؤكد أن المفاوضات مع بيدري تقدمت في آخر 24 ساعة، واللاعب مستعد لتوقيع عقد جديد يمتد حتى 2026.

برشلونة يخطط ليضع شرطًا جزائيًا في عقد بيدري الجديد تصل قيمته إلى 600 مليون يورو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تؤكد أن تشيلسي مستعد للتحرك والتعاقد مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من تشيلسي الإنجليزي.

برشلونة يرغب في الاستفادة من الوضعية التعاقدية للثلاثي أنطونيو روديجر وسيزار أثبيليكويتا وأندريس كريستينسين.

عقد الثلاثي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد أي منهم مع تشيلسي حتى الآن.

صحيفة "سبورت" الإسبانية تؤكد أن برشلونة يراقب فابيو بلانكو جناح نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

برشلونة أصبح مهتمًا للغاية بالتعاقد مع اللاعبين الشباب المميزين في الآونة الأخيرة، ووضع عينه حاليًا على فابيو بلانكو صاحب السبعة عشر عامًا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى أن نيوكاسل الإنجليزي مهتم للغاية بالتعاقد مع الفرنسي كليمون لونجليه مدافع برشلونة.

النادي الإنجليزي مستعد للعمل والقيام باستثمار صغير في سوق الانتقالات الشتوية، ويرى في المدافع الفرنسي لاعبًا يمكنه تحسين الفريق بشكل ملحوظ.