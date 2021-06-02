أخبار برشلونة: الصفقة الثالثة تمت، ميسي باقٍ، وعمل جديد مع مانشستر سيتي!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021:

الأمور حُسمت .. ميسي مستمر مع برشلونة لموسمين!

حسب موندو ديبورتيفو، فإن ليونيل ميسي اتفق مع برشلونة على تجديد تعاقده مع برشلونة لمدة موسمين.

قائد الفريق الكتالوني كان يرغب في الاستمرار مع الفريق بشكل واضح مع بقاء بعض التفاصيل الصغيرة قبل توقيع العقد.

ديمبيلي: لست متعجلًا بشأن قراري حول البقاء أو الرحيل

أخذ نجم برشلونة عثمان ديمبيلي في مديح زميله ليونيل ميسي، في الوقت الذي تحدث فيه عن مستقبله الشخصي داخل ملعب كامب نو.

ديمبوز تابع حديثه "التجديد؟ لا أعرف، سنرى ما سيحدث، سوف نلتقي مع إدارة برشلونة".

وأتم "لا يزال لديّ الوقت، لست في عجلة من أمري ولا هم كذلك، سنرى ما سيحدث في النهاية".

رسميًا: برشلونة يعلن ضم إيمرسون رويال

أعلن برشلونة بصورة رسمية عن عودة إيمرسون ريال إلى صفوفه بعد نهاية إعارته لمدة عامين في ريال بيتيس.

كما قام النادي الكتالوني بشراء بطاقة اللاعب كاملة من النادي الأندلسي بعد أن كان يشاركه فيها، وذلك نظير 9 ملايين يورو.

برشلونة مهتم بلاعب آخر من مانشستر سيتي

خرجت تقارير صحفية إسبانية أكدت على أن برشلونة لا يزال يسعى لدعم مركز قلب الدفاع رغم التعاقد مع إريك جارسيا، وقد استقر على اسم إيمريك لابورت.

لابورت ورغم أنه من دعائم مانشستر سيتي الأساسية إلا أن الإدارة الإنجليزية لا تمانع بيعه لجني بعض الأموال التي تساعدها على التعاقد مع هاري كين.

أما اللاعب نفسه فيبحث عن فرصة جديدة خارج سيتي، بعدما بات لا يشارك بصورة أساسية على إثر تفضيل جوارديولا للثنائي جون ستونز وروبن دياش عليه.

صراع مع مانشستر يونايتد على جيرارد مورينو

رغم بلوغه الثلاثين عامًا، إلا أن برشلونة يفكر جديًا في التعاقد مع مهاجم فياريال جيرارد مورينو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الأزمة الكبرى في الظفر بالدولي الإسباني تكمن في تواجد منافسة قوية من الثنائي أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد من شأنه.