أخبار برشلونة: الأنظار تتجه إلى فان دي بيك.. ووفد "البلوجرانا" إلى قطر من أجل تشافي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 1 نوفمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يخطط للتعاقد مع الهولندي دون فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد في يناير المقبل.

برشلونة يراقب وضع اللاعب الهولندي في مانشستر يونايتد، في ظل خروجه من خطط أولي جونار سولشاير مدرب الفريق.

فان دي بيك قد يكون منفتحًا على الرحيل من مانشستر يونايتد، لكن برشلونة لن يتمكن من ضمه إلا في صفقة إعارة بسبب الأزمات المالية التي يمر بها.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة مستعد للدخول في منافسة مع ريال مدريد على خدمات جول كوندي مدافع نادي إشبيلية.

كوندي يعد واحدًا من بين أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا.

وتشير الصحيفة إلى أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة المنتظر يرغب في ضم المدافع إلى النادي الكتالوني.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات عثمان ديمبيلي جناح برشلونة.

ديمبيلي يواصل الغياب عن صفوف برشلونة مؤخرًا بعد إصابته، لكنه عاد إلى تدريبات الفريق الجماعية في الأيام الأخيرة.

ويأمل يوفنتوس ألا يتمكن برشلونة من تمديد عقد الفرنسي الدولي، من أجل ضمه مجانًا في نهاية الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن إدارة برشلونة تخطط بالقيام برحلة إلى قطر من أجل التعاقد مع تشافي، وسيكون جوان لابورتا رئيس النادي على رأس وفد "البلوجرانا" إذا سمح له جدوله بذلك.

ويأمل برشلونة أن يتمكن من تخليص تشافي من عقده مع السد بأسرع طريقة ممكنة، حتى يتولى تدريب الفريق خلال فترة التوقف الدولي.