أخبار برشلونة: أنباء سارة بشأن ألبا وخطة لاستعادة أفضل نسخة من ديمبيلي

تعرف على كل ما يخص برشلونة بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية 2021 والاستعداد للانخراط في الميركاتو الشتوي 2022، ومن هم أبرز الانتدابات المتوقعة؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم السبت 11 سبتمبر 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود أنباء سارة لجمهور برشلونة والجهاز الفني، بشأن موقف مشاركة جوردي ألبا لاعب الفريق، أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء القادم، في دوري أبطال أوروبا.

وكان ألبا يعاني من انزعاج عضلي، جعله يغيب عن مباراة إسبانيا وكوسوفو الأخيرة، ولكن بحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن تلك الإصابة لن تمنعه من المشاركة أمام العملاق البافاري.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، وضعت خطة لاستعادة أفضل نسخة من عثمان ديمبيلي لاعب الفريق، والذي تعتبره من العناصر المهمة للفريق، وستعتمد عليه بشكل كبير في المستقبل.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن إدارة برشلونة وضعت للاعبها الفرنسي، خطة لتحسين الجانبين البدني والغذائي، كما يرغب في إنهاء ملف تجديد عقده ومساعدة اللاعب على الوصول إلى أفضل نسخة له.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة استقرت على أولى صفقات الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته Onze d'Esport3، فإن إدارة برشلونة تجهز عرضًا بقيمة 70 مليون يورو، للتعاقد مع داني أولمو لاعب لايبزيج، خلال يناير المقبل، خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى اتفاق الفريق مع اللاعب على الشروط الشخصية.

أوضح الصحفي الموثوق فابريزيرو رومانو، أن برشلونة قد رفض الدخول في صفقة تبادلية مع توتنهام في الانتقالات الصيفية الماضية، أثناء بيع إيمرسون الذي انضم للفريق اللندني.

وكان الظهير البرازيلي قد انضم إلى توتنهام مقابل 25 مليون يورو، وفي ذلك الوقت رفض برشلونة ندخول ندومبيلي في الصفقة وقرر الحصول على المبلغ كاملًا من إدارة الفريق الإنجليزي لتحسين الوضع الاقتصادي للنادي.