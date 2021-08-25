أخبار برشلونة: ألبا يوافق على تخفيض راتبه وروبيرتو يرفض التجديد

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021:

جوردي ألبا يوافق على تخفيض نسبة كبيرة من راتبه

أكدت تقارير صحفية، أن جوردي ألبا لاعب برشلونة، وافق على تخفيض راتبه مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق في تقنين وضعه المالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت، فإن ألبا وافق على تخفيض راتبه بنسبة 25%، كما أجل نصف راتبه لحين نهاية عقده مع البلاوجرانا.

سيرجي روبيرتو يرفض تجديد عقده مع برشلونة

أشارت تقارير صحفية، إلى رفض سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة، عرض فريقه لتجديد عقده، وهدد بالرحيل المجاني عن صفوف الفريق الكتالوني.

ووفقًا لما نشرته شبكة ESPN، فإن روبيرتو لديه عرضًا أفضل مما قدمه له برشلونة، وقد يوقع مع أي فريق في صفقة انتقال حر في يناير المقبل.

أومتيتي مستعد لتخفيض راتبه والحصول على فرصة أخيرة مع برشلونة

أكدت تقارير صحفية، أن صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، أبدى استعداده لتخفيض راتبه خلال الفترة المقبلة، وتمسك بفرصته الأخيرة مع الفريق الكتالوني.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو، تقريرًا أشارت فيه إلى أن المدافع الفرنسي، يعلم أنه خارج حسابات المدرب رونالد كومان، ولكنه يريد الحصول على فرصة لتقديم أفضل مستوى له ومستعد لتخفيض راتبه من أجل الاستمرار مع الفريق.

برشلونة يرفض عرضًا ألمانيًا لضم موريبا

أوضحت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة رفض عرضًا ألمانيا، للتعاقد مع إيلاش موريبا، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة رفض عرضًا من لايبزيج بقيمة 8 مليون يورو للتعاقد مع لاعب الفريق الكتالوني الشاب.

كويادو يرفض الرحيل عن برشلونة إلا في حالة واحدة

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب برشلونة الشاب أليكس كويادو، رفض الخروج عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا في حالة واحدة فقط.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة، موندو ديبورتيفو، فإن كويادو لا يريد الخروج من برشلونة في الصيف الحالي، إلا لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.