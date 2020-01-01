هونيس: 100 مليون في ميركاتو؟ مستحيل بعد فيروس كورونا

رئيس نادي بايرن ميونخ أولي هونيس يتحدث عن تأثير فيروس كورونا اقتصاديًا على كرة القدم

ذكر رئيس نادي ميونخ أولي هونيس أن سوق الانتقالات واقتصاديات كرة القدم ستختلف تمامًا بعد مستجدات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وكانت البطولات الأوروبية قد توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا في القارة العجوز، ما نتج عنه خسائر اقتصادية فادحة للقنوات والرعاة والأندية.

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وكان المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كارل هاينس رومينيجه قد تحدث عن الخسائر التي ستتكبدها الأندية من حقوق البث التلفزيوني في حال عدم إكمال الموسم الحالي والتي ستصل إلى 750 مليون يورو

وحول ذلك، قال أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ إنه لا يعتقد أن يتم دفع 100 مليون يورو في سوق انتقالات واحد خلال الفترة المقبلة بسبب هذه الأزمات الاقتصادية.

وأضاف: "ستعاني كرة القدم من فترة كساد ستقل خلالها مداخيل الأندية والأرقام التي توضع من قبل الرعاة والمعلنين وكذلك أسعار اللاعبين ورواتبهم، كل شيء سيتأثر بهذه الأزمة"

وتابع: "سيكون هناك على الأرجح عالم جديد لكرة القدم لأن جميع البلدان تأثرت بسبب فيروس كورونا، وجميع الأنشطة الرياضية قد توقفت لفترة مما ألحق ضررًا بكل شيء"

وأردف: "لن تكون الأموال التي تدفع من قبل الأندية في السنوات المقبلة كما كانت عليه في العامين الماضيين مثلًا، كل شيء سيأخذ أشكالًا جديدة وسيمتد ذلك لفترة مستقبلية"

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يذكر أن قارة أوروبا تعد الآن هي الأكثر تضررُا من تفشي الفيروس سواء على مستوى عدد المصابين والضحايا أو فيما يخص الأزمات الاقتصادية.