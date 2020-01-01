بايرن ميونخ يحسم موقفه من شراء إيفان بيريشيتش

بايرن ميونخ يسعى لحسم شراء اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش بشكل نهائي من صفوف إنتر.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ أظهر رغبة واضحة في الحصول على خدمات اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش لاعب إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن النادي بدأ في التحرك بالفعل من أجل ضم اللاعب المعار له بشكل نهائي.

وحدد بايرن ميونخ قيمة مالية تتراوح بين 15 و20 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي خلال الصيف.

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في الوقت نفسه حدد النادي عدة أسماء قد ترحل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على رأسها جيروم بواتينج مدافع الفريق.

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وظهر في قائمة الراحلين أيضًا الثنائي خافي مارتينيز نجم إسبانيا السابق وكورينتين توليسو للاعب وسط ملعب منتخب فرنسا.

وكان بيريشيتش قد انضم لصفوف بايرن ميونخ قادمًا من إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن بيريشيتش كان قد شارك مع بايرن ميونخ في 22 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثمانية.