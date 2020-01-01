أخبار انتقالات يوفنتوس: رسميًا.. هان ينضم للدحيل واهتمام بضم دي باول

تعرف على أخبار انتقالات يوفنتوس اليوم 9 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون لمزاملة رونالدو في كتيبة ساري في الميركاتو الشتوي؟

اعتاد يوفتتوس في السنوات الماضية على المنافسة على كل البطولات دون استثناء، ومع احتكاره لأغلب المسابقات المحلية في الفترة الأخيرة، توسعت أحلام البيانكونيري إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ، وبعد أن فشل في تحقيق هذا الهدف مع أليجري، قام بإقالته وتعيين ماوريسيو ساري بديلًا له.

تعاقد يوفنتوس في الصيف قبل الماضي مع الأسطورة كريستيانو رونالدو مُحطم الأرقام القياسية للكأس ذات الأذنين، ولكنها مازلت متمردة على السيدة العجوز، وهذا لا يمنع العملاق الإيطالي من مواصلة دعم صفوفه من أجل تحقيق اللقب الغالي، وهو ما قد يكلف الكثير من المال من أجل أن يسيطر أبرز أندية إيطاليا في العقد الأخير على أوروبا، وتكون خير ختام لمسيرة جيانلويجي بوفون.

نجح يوفنتوس في الصيف الماضي بالتعاقد مع الهولندي دي ليخت بعد المستوى المذهل الذي ظهر به مع أياكس في الموسم الماضي بالإضافة إلى بعض الصفقات المجانية مثل رابيو ورامسي، ولكن يبدو أن ذلك ليس كافيًا لمساعدة المدرب الجديد ساري على تطبيق فلسفته الهجومية وتغيير النهج الدفاعي الذي اعتاد عليه الفريق مع المدرب السابق أليجري.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات يوفنتوس اليوم الخميس 9 يناير 2020، وما هي اهتمامات البيانكونيري في هذه الفترة مع بدء سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار يوفنتوس يوم 9 يناير

يوفنتوس يرفض بيع ديميرال في يناير

رفض يوفنتوس كل العروض التي تلقاها من أجل المدافع التركي مريح ديميرال، حيث جذب اللاعب انتباه العديد من الأندية الإنجليزية والألمانية، بعد أن شارك في الفترة الأخيرة كأساسي واستطاع إثبات قدراته ليضطر ساري للاعتماد عليه.

انضم التركي للبيانكونيري في الصيف الماضي، ولكن مع نجاح الفريق في ضم دي ليخت، كانت أندية ليستر سيتي و دورتموند تظن أن يوفنتوس سيوافق على بيعه، ولكن بحسب سكاي سبورتس تم رفض كافة العروض ولن يرحل في يناير.

يوفنتوس يعمل على إعادة بوجبا مرة أخرى

يحلم يوفنتوس بإعادة بول بوجبا مرة أخرى إلى الفريق، بعد أن عبر اللاعب عن رغبته في ترك فريقه الحالي مانشستر يونايتد ، بعد أن أثار الكثير من المشاكل منذ تواجد جوزيه مورينيو، ناهيك عن ابتعاد الشياطين الحمر عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا .

أشارت مصادر موقع "بيانكونيري" بإن التواصل مع ممثلي اللاعب مستمر بين باراتيشي ورايولا من أجل التعاقد معه مجددًا، ومن المتوقع أن ينقض اليوفي على اللاعب في الصيف القادم ولكنها لن تكون صفقة مجانية هذه المرة!.

إيمري تشان قد يستمر مع يوفنتوس لنهاية الموسم

أبدى الألماني إيمري تشان انزعاجه من عدم اختياره من قبل ماوريسيو ساري في قائمة الفريق بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، ليطالب نجم ليفربول السابق بالرحيل عن صفوف البيانكونيري في سوق الانتقالات الشتوية التي بدأت منذ أيام قليلة.

أكدت مصادر كورييري ديلو سبورت بإن تشان وعلى الرغم أنه خارج حسابات ساري إلا أنه قد يستمر مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم، بسبب صعوبة تعويضه في الشهر الحالي وعدم وصول عرض مغري ومقنع للتفريط فيه.

رسميًا.. هان كوانج سون ينضم للدحيل القطري

تواصلت سياسة هجرة لاعبي يوفنتوس إلى الدحيل، بعد أن انضم اللاعب الثالث من البيانكونيري لصفوف الفريق القطري ألا وهو الكوري الشمالي هان كوانج سون، الذي لم يحصل على فرصته كاملًة مع الفريق الأول للسيدة العجوز منذ انضمامه.

كان يوفنتوس قد قام بشراء اللاعب في يناير من العام الماضي، ليكون ثالث نجوم حامل لقب الدوري الذين انتقلوا للدحيل وذلك بعد الثنائي المغربي مهدي بنعطية والمهاجم الكرواتي ماريو مانذوكيتش والذي غادر في الميركاتو الشتوي الحالي أيضًا.

يوفنتوس يرغب بالتعاقد مع دي باول

يفكر يوفنتوس جديًا في التعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي باول، صانع ألعاب أودينيزي كما هي عادة البيانكونيري في السنوات الأخيرة باستقطاب أبرز اللاعبين في السيريا آ من أجل تقوية التشكيلة الأساسية ودكة البدلاء بأفضل الطرق.

أشارت مصادر لاجازيتا ديلو سبورت بإن السيدة العجوز من الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي باول، وتقدر قيمة الجناح الأرجنتيني بحوالي 35 مليون يورو في الوقت الراهن، ومن المتوقع التحرك له في الصيف لتعويض الراحلين.